Cadáveres rescatados en ferry filipino llegan a puerto tras incendio con al menos 35 muertos

En esta imagen, distribuida por la Guardia Costera de Filipinas, rescatistas trasladan los restos mortales de víctimas del reciente incendio del ferry MV June Aster, el 11 de septiembre de 2026, ante la costa de Coron, en la provincia de Palawan, al oeste de Filipinas. (Guardia Costera de Filipinas via AP) AP

Las labores de recuperación continuarán, ya que todavía quedan cadáveres en el interior del MV June Aster, señalaron funcionarios de la guardia costera sin ofrecer cifras. De las 132 personas a bordo, 43 sobrevivientes.

El ferry zarpó de la capital, Manila, y se encontraba frente a la aldea de Turda, a unos 39 kilómetros (24 millas) de su destino, el puerto de Coron, cuando se reportó el incendio el miércoles por la noche.

Aún se desconoce la causa del siniestro, pero un sobreviviente indicó que pudo haber comenzado en la bodega de carga. Dijo que escuchó una explosión, y que el humo y el fuego se propagaron rápidamente, avivados por el vientos, señalaron las autoridades.

En el puerto de Borac, en Coron, en la provincia de Palawan, se instalaron carpas donde se depositaron las bolsas para cadáveres procedentes del barco que las trasladó a la costa desde el transbordador. La guardia costera informó que los cuerpos fueron entregados a la Unidad Forense Provincial para su identificación.

Las autoridades buscan al capitán del barco, quien según reportes sobrevivió pero no está entre los sobrevivientes, dijo la comodoro Noemie Cayabyab, vocera de la guardia costera.

Las investigaciones de seguridad marítima y penales, a cargo de múltiples agencias, examinarán todos los ángulos y la posible responsabilidad del capitán y la tripulación, añadió.

Cayabyab indicó que los sobrevivientes contaron que el incidente ocurrió rápidamente, sin tiempo para ponerse los chalecos salvavidas. Una lona que protegía de la lluvia las zonas abiertas del barco “podría ser un posible factor contribuyente, pero por ahora no podemos determinar si quedaron atrapados dentro”, señaló.

Los investigadores también revisarán si se siguieron los procedimientos de emergencia en caso de incendio, incluido si el capitán activó una alarma o dio un aviso e instrucciones, y si la tripulación asistió a los pasajeros.

Las imágenes facilitadas previamente por los guardacostas mostraban el interior carbonizado de la embarcación y lo que parecían ser restos humanos, cenizas y metal quemado, incluido un automóvil.

Arnulfo Nokki Villanueva, un sobreviviente que relató el caos dentro del transbordador después de que el fuego se propagara rápidamente, dijo a un medio local que no pudo conseguir un chaleco salvavidas porque la gente estaba en pánico y lo pisaba.

Lira Daco, cuya hija de 20 años está desaparecida, contó que le dolía pensar que pudo haberse quemado viva y en la dificultad de identificarla entre los restos calcinados hallados en el barco.

Según el manifiesto, a bordo había 134 personas: 117 pasajeros y 17 tripulantes. La embarcación, de 53 metros (174 pies) de eslora, tenía capacidad para transportar a 306 pasajeros y 27 tripulantes. Dos personas que figuraban en el manifiesto informaron a las autoridades que no lograron embarcar, indicó la guardia costera.

Dos de los sobrevivientes eran turistas de Chile, según Rachel Conserman, empleada de la naviera propietaria del barco, Atienza Interisland Ferries Inc. Los guardacostas dijeron que los extranjeros ya salieron de Coron y que las autoridades se coordinaron con su embajada.

La naviera dijo en un comunicado que estaba ayudando a quienes iban a bordo y a sus familias, al tiempo que colaboraba con la guardia costera y las autoridades marítimas para localizar a los desaparecidos y determinar la causa del incendio.

Coron es un destino turístico popular conocido por sus aguas azules y transparentes, acantilados de piedra caliza y formaciones rocosas.

Los ferris son un medio de transporte habitual en el archipiélago filipino. Los accidentes marítimos no son inusuales debido a las tormentas, al mal mantenimiento de las embarcaciones, al hacinamiento y a una aplicación irregular de las normas de seguridad, especialmente en provincias remotas.

En 1987, el ferry Dona Paz se hundió tras chocar contra un buque de combustible en el centro de Filipinas, lo que causó la muerte a más de 4.300 personas en el desastre marítimo en tiempos de paz más letal del mundo.

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Cerojano informó desde Manila, Filipinas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP