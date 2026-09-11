Cachorros esperan recuperar al campocorto Dansby Swanson de lesión oblicua en una semana

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El mánager de los Cachorros de Chicago Craig Counsell le da los cinco a Dansby Swanson tras la victoria ante los Nacionales de Washington el miércoles 12 de agosto del 2026. (AP Foto/John McDonnell) AP

Swanson, un defensor de manos suaves que ha sido dos veces elegido al Juego de Estrellas, ingresó a la lista de lesionados el lunes 17 de agosto por una distensión en el oblicuo izquierdo que sufrió al hacer un swing incómodo durante la derrota ante San Luis el día anterior. Se esperaba que Swanson se perdiera cuatro semanas.

Counsell indicó que la rehabilitación de Swanson ha avanzado sin contratiempos y que el infielder de 32 años seguiría trabajando con los Cachorros en Wrigley Field durante la serie del fin de semana contra los Piratas.

Salvo un contratiempo, Swanson se incorporaría a Triple-A Iowa para juegos de rehabilitación el martes y el miércoles, y “(luego) esperamos tenerlo activo el viernes (18 de septiembre) en Cincinnati”, expresó Counsell.

Swanson batea para .216 con 18 jonrones y 66 carreras impulsadas en 119 juegos. En su 11.ª temporada, ha jugado como campocorto en 117 partidos este año y tiene un porcentaje de fildeo de .987.

Swanson se torció de forma incómoda después de hacer swing y fallar una recta alta de Hunter Dobbins en la tercera entrada contra los Cardenales el 16 de agosto. Salió de la caja de bateo, habló brevemente con Counsell y el personal de preparación física, y luego se dirigió al dugout.

Después del juego, Swanson declaró a los reporteros: “Nunca he tenido una lesión de tejidos blandos en toda mi carrera profesional”.

Nico Hoerner, dos veces ganador del Guante de Oro en la segunda base, se ha movido al campocorto con Swanson fuera de acción. ___ Vea aquí la cobertura completa de la MLB de AP FUENTE: AP

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