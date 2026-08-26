Butler pega jonrón y Williams conecta triple de 2 carreras en triunfo de Atléticos 7-4 ante Mellizos

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El jugador de los Atléticos, Lawrence Butler (4), reacciona tras conectar un jonrón en la séptima entrada durante un partido de béisbol contra los Mellizos de Minnesota, el miércoles 26 de agosto de 2026, en West Sacramento, California. (Foto AP/Alan Greth) AP

Minnesota (64-70) quedó a cuatro juegos de Cleveland por el último puesto de playoffs de la Liga Americana.

Tommy White tuvo tres hits por los A’s, que han ganado cuatro de cinco tras una racha de cinco derrotas. J.T. Ginn (9-8) permitió seis hits y cuatro carreras en seis entradas.

El dominicano Elvis Alvarado lanzó una novena entrada sin carreras para su quinto salvamento.

Después de que Jonah Heim conectó un sencillo con un out en la sexta, Andrew Morris (4-6) reemplazó al abridor de los Twins, Connor Prielipp. White pegó un sencillo y el bateador emergente Jeff McNeil conectó un doble que impulsó una carrera antes de que el triple de Williams le diera a los Athletics su primera ventaja. El boricua Darell Hernaiz añadió un sencillo impulsor que puso el marcador 6-4.

El cuadrangular solitario de Butler en la séptima completó la anotación.

Prielipp permitió tres carreras y seis hits, con cinco ponches, en 5 1/3 entradas.

___ Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP