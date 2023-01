Buffalo busca inspiración en Hamlin para cerrar temporada

Dos personas enteradas de la situación dijeron a The Associated Press que la NFL no reanudará el partido entre los Bills y los Bengals que se suspendió el lunes por la noche luego que Hamlin sufrió un paro cardiaco en el terreno. Las dos personas hablan con The Associated Press a condición de permanecer en el anonimato porque la liga busca todavía una manera de determinar cuál será la colocación de los preclasificados para los playoffs.