Bryce Harper tras temprana eliminación de Filis: 'Vinimos a ganar y no lo hicimos'

Zack Wheeler, de los Filis de Filadelfia, espera al siguiente bateador de los Bravos de Atlanta durante el tercer juego de la serie de comodín de la Liga Nacional, el jueves 1 de octubre de 2026 (AP Foto/Mike Stewart) AP

La conclusión para los Filis de Filadelfia es que volvieron a quedarse cortos en la postemporada.

“Estamos aquí para hacer el trabajo. Estamos aquí para ganar juegos y no lo hicimos”, comentó Harper en un apagado clubhouse de los Filis la noche del jueves, tras su derrota por 6-2 ante los Bravos de Atlanta en el tercer y decisivo encuentro de su serie de comodines de la Liga Nacional:

El toletero estelar no puso excusas por el bajón de septiembre que impidió a los Filis alinear su pitcheo contra Atlanta, porque necesitaron hasta el juego número 162 para asegurar un puesto en los playoffs.

Filadelfia forzó el tercer juego ante los Bravo con tres dramáticos jonrones solitarios en la recta final del segundo encuentro. Pero al final, los Filis cayeron en un hoyo temprano en el partido del jueves y quedaron eliminados de la postemporada por quinto año consecutivo, mientras persiguen su primer título de la Serie Mundial desde 2008.

Al mánager interino Don Mattingly le habría encantado poder organizar el pitcheo y que estuviera descansado y todo eso.

“Pero no fue así. Tuvimos que pelear para meternos, y para hacer lo que teníamos que hacer para entrar, tuvimos que hacerlo básicamente en cada juego de la serie”, señaló.

El núcleo de los Filis —Harper, Kyle Schwarber, J.T. Realmuto, Zack Wheeler y Aaron Nola— ha llegado a los playoffs cinco años seguidos y promedió 91 victorias por temporada en ese tramo. Aún no han ganado un campeonato y cada año Filadelfia se ha quedado más lejos de ese objetivo desde que alcanzó la Serie Mundial de 2022.

La temporada siguiente, se despidió en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, y los dos años posteriores terminaron con derrotas en la serie divisional. Una eliminación en comodines esta temporada representa otro paso en la dirección equivocada.

“Obviamente, nos encantaría ganar una Serie Mundial con estos muchachos. Hemos estado juntos bastante tiempo, tenemos un buen clubhouse y, ya sabes, buenos tipos en este equipo", manifestó Nola. "Sabemos qué clase de personas hay aquí. Sabemos qué clase de peloteros tenemos y de lo que somos capaces. Necesitamos jugar bien en el momento adecuado”.

La racha de cinco años incluyó dos triunfos de serie de playoffs sobre los Bravos. Filadelfia eliminó a Atlanta en 2022 y 2023 pese a que los Bravos ganaron el Este de la Liga Nacional en ambas temporadas. Ese escenario se repitió este año: los Bravos obtuvieron la ventaja de local en esta serie gracias a otro título del Este de la Liga Nacional.

Esta vez, sin embargo, Atlanta consiguió los batazos grandes y el pitcheo oportuno. Ray Kerr, en apenas su décima aparición del año y su primera de postemporada, cumplió a la perfección el papel de abridor. Lanzó 3 1/3 entradas, sin permitir carreras, con una base por bolas y un hit, para preparar el relevo largo de Grant Holmes.

Michael Harris II conectó un jonrón de tres carreras ante Nola en la primera entrada, y los Filis estuvieron a la zaga el resto de la noche.

Estuvieron abajo en su división en abril, pero con el tiempo enderezaron el rumbo. Mattingly asumió el mando cuando Rob Thomson fue despedido el 28 de abril tras un inicio de 9-18.

Los Filis ganaron ocho de sus siguientes nueve juegos y llegaron a .500 el 16 de mayo. Un agosto al rojo vivo los puso en posición de playoffs, pero el boleto de postemporada no se aseguró sino hasta el último juego de la temporada regular.

Mattingly esquivó las preguntas sobre su futuro después del partido.

“No es el momento de hablar de eso. Me siento cómodo con lo que quieran hacer. De nuevo, quiero lo mejor para los Filis. Me encantó estar en Filadelfia este año", indicó. "De hecho, me gusta jugar en ese ambiente. Me gusta el ambiente. Es un ambiente duro, pero es bueno. Otra vez, creo que dejas que la organización evalúe, hable sobre lo que piensa de cara al futuro, lo que debería hacer, y eso determina muchas cosas diferentes”.

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FUENTE: AP