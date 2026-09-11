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Brote de ébola en el este del Congo se extiende a una séptima provincia, dicen autoridades

KINSASA, República Democrática del Congo (AP) — El brote de ébola activo en el este de República Democrática del Congo se ha extendido ya a siete provincias del país, informaron las autoridades locales. Es el episodio de la enfermedad de más rápida propagación jamás registrado.

El gobernador de la provincia noroccidental de Sud-Ubangi, Jean-Rene Galekwa Vundawe, señaló en un comunicado el jueves que pruebas de laboratorio del Instituto Nacional de Investigación detectaron en una muestra el virus Bundibugyo, el tipo raro de ébola causante del brote actual.

La prensa local difundió el comunicado el viernes. Sud-Ubangi es la séptima provincia afectada por el brote en el este del Congo.

Las últimas cifras del gobierno mostraban que, hasta el miércoles, había 6.942 casos y 3.349 fallecidos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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