Británicos podrán leer la historia de Jason Arday tras publicarse sus memorias en Reino Unido

ARCHIVO - Un grupo de personas asisten a una vigilia organizada por Stand Up to Racism en memoria del profesor de la Universidad de Cambridge Jason Arday, en la Plaza de Trafalgar, Londres, el 17 de agosto de 2026. (AP Foto/Kirsty Wigglesworth, archivo) AP

Simon & Schuster publicará el jueves las memorias de Arday, “Great and Unfortunate Things”, que cuenta la historia de cómo un niño autista que no hablaba de pequeño y fue analfabeto hasta el final de su adolescencia creció hasta convertirse en el profesor negro más joven en la historia de la Universidad de Cambridge.

La publicación llega menos de dos semanas después de que Arday, de 41 años, fuera hallado muerto en su apartamento de Londres tras una cobertura mediática implacable sobre acusaciones de que su trabajo académico se vio respaldado por plagio y de que exageró sus logros deportivos y de recaudación de fondos. Las memorias se publicaron a principios de mes en Estados Unidos.

Simon & Schuster dijo que decidió publicar el libro de acuerdo con los deseos de su familia. La editorial señaló que no hará más comentarios sobre el libro por el momento.

“Hasta el final, Jason tuvo claro que quería que se publicaran sus memorias, y es justo que honremos sus deseos", manifestó la familia en un comunicado difundido por Simon & Schuster.

“Se ha escrito y dicho muchísimo sobre nuestro querido hermano, hijo, padre, pareja y tío, en su mayoría por personas que no conocen la verdad de lo que vivió, y lo que vivimos como familia, ni lo extraordinaria persona que era", agregó la nota.

La muerte de Arday el 14 de agosto ha desatado recriminaciones sobre quién fue responsable.

Cambridge ha sido criticada por ascender a Arday con demasiada rapidez en su prisa por promover la diversidad, pese a las señales de alerta sobre sus credenciales. Los medios de comunicación han sido señalados por llevar al profesor a la desesperación con una cobertura que, según sus partidarios, fue desproporcionada frente a lo que habría enfrentado un académico blanco acusado de errores similares.

El escrutinio sobre las memorias aumentó tras la polémica, y periódicos británicos señalaron que algunas de sus hazañas deportivas y de recaudación de fondos que él había promocionado anteriormente quedaron fuera del libro. Por ejemplo, una copia anticipada del libro no menciona su afirmación de que una vez corrió 600 millas en seis días para recaudar dinero para una causa benéfica.

En una entrevista con The Times de Londres publicada el 31 de julio, Arday reconoció que había cometido errores, que atribuyó a su autismo y a la falta de supervisión al inicio de su carrera. Pero rechazó las acusaciones de que era “un mentiroso y un fantasioso y un fraude académico”, y sostuvo que estaban motivadas por el “racismo y capacitismo”.

Arday, sociólogo, alcanzó notoriedad por primera vez cuando Cambridge anunció su nombramiento en 2023, afirmando que era un “académico respetado” cuyo trabajo se centraba en aumentar el número de personas de minorías étnicas que cursaban estudios superiores.

Las dudas sobre sus credenciales académicas empezaron a atraer la atención pública a mediados de julio, después de que periódicos británicos retomaran las acusaciones de plagio publicadas por un investigador blanco crítico con los “programas de diversidad, equidad e inclusión”.

En un primer momento, Cambridge respaldó a Arday y afirmó que las acusaciones de plagio habían sido investigadas y se determinó que carecían de fundamento. Pero el 5 de agosto, la universidad anunció la apertura de una investigación sobre el nombramiento de Arday tras recibir “nueva información” sobre sus credenciales y nombramientos honorarios.

La cobertura informativa sobre la historia de Arday no paró, y él murió nueve días después.

“Estamos contentos de permitir que el libro hable por sí mismo y no haremos más comentarios sobre su contenido”, agregó la familia en su comunicado. "La familia sigue conmocionada y estamos de duelo. Pedimos a los medios que den a la familia el espacio que necesita para asimilar esta terrible pérdida”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP