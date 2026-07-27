Bregman estalla con jonrón y 4 hits en una victoria de los Cachorros 7-3 ante los Cardenales

Bregman se había perdido el juego del domingo en Pittsburgh después de irse en blanco en sus tres partidos anteriores. Ante los Cardenales, salió de una mala racha de 0 de 12 con cuatro imparables y anotó tres carreras en un juego cuyo inicio se retrasó 1 hora y 46 minutos debido a la lluvia.
Nico Hoerner también tuvo cuatro imparables, incluido un cuadrangular de dos carreras en la novena, mientras los Cachorros conectaron 14 imparables en el triunfo.
David Peterson (6-7) trabajó 5 2/3 entradas y se acreditó la victoria. El zurdo de 30 años, adquirido el 25 de junio procedente de los Mets de Nueva York, ponchó a dos y permitió dos carreras con tres hits y dos bases por bolas.
Matthew Liberatore (5-8) fue castigado con tres carreras, ocho hits y dos bases por bolas en 3 2/3 entradas.
Chicago ha ganado ocho de sus últimos 12 juegos. Desde la pausa del Juego de Estrellas, los Cardenales tienen marca de 3-8 y cayeron a 6-14 en sus últimos 20 partidos.
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