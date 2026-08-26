Bravos vencen a Dodgers 6-5 con sencillo del emergente Ha-Seong Kim en la 9na

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El cubano Víctor Mederos, de los Bravos de Atlanta, festeja tras recetar un ponche en el duelo ante los Dodgers de Los Ángeles, el miércoles 26 de agosto de 2026 (AP Foto/Erik S. Lesser) AP

Thomas pegó un doble al jardín derecho ante Tanner Scott (1-5) antes de que los Dodgers dieran base por bolas intencional a Austin Riley para enfrentar a Kim. Scott también cargó con la derrota el martes, en el primer juego de la serie.

El cubano Victor Mederos (3-1) lanzó una novena entrada perfecta.

Matt Olson conectó su 37mo jonrón por Atlanta y Sean Murphy pegó el primero de su temporada. Tommy Edman se voló la barda por Los Ángeles e impulsó tres carreras en este duelo de ida y vuelta entre líderes divisionales de la Liga Nacional.

El jonrón de dos carreras de Edman en la tercera entrada puso a los Dodgers arriba por 3-1.

Los Bravos respondieron en la cuarta. Austin Riley conectó un elevado de sacrificio y Drake Baldwin pegó un doble de dos carreras para tomar una ventaja de 4-3. Baldwin terminó con tres imparables.

El jonrón de Murphy puso el encuentro 5-3 en la sexta.

_____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP