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Bravos superan 6-5 a Filis en 11 entradas al abrir serie clave del Este de la Nacional

ATLANTA (AP) — Drake Baldwin conectó un doble al jardín central en la 11.ª entrada para que Ha-Seong Kim anotara desde la primera base, y los Bravos de Atlanta superaron el viernes 6-5 a los Filis de Filadelfia en el primer duelo de una serie clave en la División Este de la Liga Nacional.

Ha-Seong Kim, de los Bravos de Atlanta, corre para anotar la carrera del triunfo sobre los Filis de Filadelfia, el viernes 11 de septiembre de 2026 (AP Foto/Erik S. Lesser)
Ha-Seong Kim, de los Bravos de Atlanta, corre para anotar la carrera del triunfo sobre los Filis de Filadelfia, el viernes 11 de septiembre de 2026 (AP Foto/Erik S. Lesser) AP

Los Bravos, líderes de la división, ampliaron su ventaja sobre los Filis a cinco juegos. Los equipos dividieron una serie de cuatro enfrentamientos en Filadelfia que comenzó el viernes pasado.

Un sencillo del venezolano Luis Arráez al jardín izquierdo ante el colombiano Didier Fuentes (7-2) en la 11.ª impulsó al corredor designado Garrett Stubbs y le dio a Filadelfia una ventaja de 5-4.

Un sencillo de Kim ante Brooks Raley (5-6) en la parte baja del inning remolcó a Ozzie Albies para empatar. Luego Baldwin siguió con el doble de la victoria.

El derecho de los Filis Jonathan Bowlan desperdició una ventaja de 3-2 en la novena. Permitió un sencillo de Mike Yastrzemski con un out.

El corredor emergente DaShawn Keirsey Jr., quien fue convocado de vuelta antes del juego, anotó desde la primera con el sencillo de Sean Murphy por el centro y un error de fildeo del jardinero central Derek Hill.

Hubo una ceremonia previa al juego por el 25.º aniversario de los atentados del 11 de septiembre. Una sobreviviente de los ataques en Nueva York, la residente de Atlanta Kayla Bergeron, realizó el lanzamiento ceremonial de la primera bola.

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