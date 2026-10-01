americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Bravos disparan 3 jonrones, incluido uno de 3 carreras de Harris, para eliminar a Filis

ATLANTA (AP) — Michael Harris II conectó un jonrón de tres carreras en la primera entrada, Ray Kerr lanzó 3 1/3 innings sin permitir carreras y los Bravos de Atlanta vencieron el jueves 6-2 a los Filis de Filadelfia en el tercer y decisivo juego de su serie de comodines de la Liga Nacional.

Michael Harris II, de los Bravos de Atlanta, festeja su jonrón de tres carreras ante los Filis de Filadelfia en el tercer juego de la serie de comodines, el jueves 1 de octubre de 2026 (AP Foto/Brynn Anderson)
Michael Harris II, de los Bravos de Atlanta, festeja su jonrón de tres carreras ante los Filis de Filadelfia en el tercer juego de la serie de comodines, el jueves 1 de octubre de 2026 (AP Foto/Brynn Anderson) AP

Ozzie Albies pegó un jonrón de dos carreras en la cuarta entrada y Matt Olson añadió un cuadrangular solitario en la séptima por los Bravos, que avanzaron a una serie divisional al mejor en un máximo de cinco duelos contra los Dodgers de Los Ángeles, bicampeones defensores de la Serie Mundial.

Los Bravos ganaron una serie de postemporada por primera vez desde que conquistaron la Serie Mundial de 2021 y lograron su primera victoria en una serie de playoffs contra los Filis. Filadelfia venció a Atlanta en la Serie de Campeonato de 1993 y en las divisionales de 2022 y 2023.

El derecho de los Filis Aaron Nola fue retirado del juego tras permitir tres carreras en 1 2/3 entradas. Nola dio bases por bolas al venezolano Ronald Acuña Jr. y a Olson con un out en la primera antes de aceptar el jonrón de Harris, quien bateó para dos dobles matanzas en la derrota del miércoles por 4-3 en 10 entradas, que obligó a disputar el juego de la noche del jueves.

_____

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Destacados del día

RÉCORD: EEUU envió a Cuba 3,2 millones de barriles de combustible en un solo mes

RÉCORD: EEUU envió a Cuba 3,2 millones de barriles de combustible en un solo mes

ANNA BENSI ANTES DE ENTRAR A JUICIO EN CUBA: No somos criminales, queremos que Cuba sea libre

ANNA BENSI ANTES DE ENTRAR A JUICIO EN CUBA: "No somos criminales, queremos que Cuba sea libre"

TRUMP ELOGIA A MARCO RUBIO Y DESTACA SU PAPEL FRENTE A CUBA: Es un maestro; miren lo que hace

TRUMP ELOGIA A MARCO RUBIO Y DESTACA SU PAPEL FRENTE A CUBA: "Es un maestro; miren lo que hace"

Policías miran a una escuela dañada por un ataque ruso de dron en Kiev, Ucrania, el jueves 1 de jueves de octubre de 2026. (AP Foto/Evgeniy Maloletka)

Un dron ruso impacta una escuela en Kiev mientras Moscú intensifica su campaña aérea contra Ucrania

Una tienda busca personal en Schaumburg, Illinois, el 16 de septiembre del 2026. (AP foto/Nam Y. Huh)

Solicitudes de desempleo en EEUU en su nivel más bajo desde mediados de julio

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter