Bravos anuncian que el zurdo Ray Kerr abrirá ante Aaron Nola de Filis en la serie de comodín

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El abridor de los Bravos de Atlanta Ray Kerr lanza en la primera entrada ante los Marlins de Miami el viernes 25 de septiembre del 2026. (AP Foto/Lynne Sladky) AP

Los Bravos anunciaron la decisión el jueves.

Se espera que el veterano derecho Aaron Nola abra por los Filis. Nola tuvo marca de 7-12 con efectividad de 4,67 en la temporada regular.

Se prevé que el derecho de los Bravos Grant Holmes (10-6, 3,44) lance la mayor parte de las entradas como relevista largo detrás de Kerr. El 25 de septiembre, Kerr lanzó tres entradas sin permitir carreras como abridor de entrada en Miami y Holmes permitió una carrera en cuatro entradas en una derrota por 3-0.

Kerr, de 32 años, fue llamado por Atlanta el 16 de agosto e hizo su primera aparición en las Grandes Ligas en más de dos años al día siguiente. Kerr se sometió a una cirugía Tommy John en 2024 y no lanzó en absoluto en 2025.

Kerr registró una efectividad de 1.47 en nueve juegos con Atlanta.

Los Filis vencieron 4-3 a los Bravos en 10 entradas el miércoles para forzar el juego decisivo de la serie al mejor de tres.

___ Vea aquí la cobertura completa de MLB de AP FUENTE: AP