americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Bravos activan al relevista venezolano Robert Suárez tras 3 meses en lista de lesionados por codo

ATLANTA (AP) — Los Bravos de Atlanta activaron el miércoles al relevista Robert Suárez, después de que el derecho pasara más de tres meses en la lista de lesionados por una inflamación en el codo derecho.

El mánager Walt Weiss, señaló que intentará utilizar al venezolano la noche del miércoles contra Cincinnati y nuevamente el sábado frente a Miami para prepararlo para la postemporada. Si las cosas salen según lo previsto, Suárez retomará su papel como preparador de la novena para el cerrador cubano Raisel Iglesias.

Suárez destacó en su primer año con los Bravos antes de la lesión, al registrar una efectividad de 0,56 en 31 apariciones como relevista. El dos veces All-Star ha lanzado en tres postemporadas con San Diego antes de llegar a Atlanta con una efectividad de 2,45 en 12 juegos.

Suárez lanzó una entrada sin permitir carreras el domingo con Triple-A Gwinnett, en su única aparición de rehabilitación.

Los Bravos enviaron al derecho Owen Murphy a Triple-A Gwinnett para hacerle espacio en el roster a Suárez.

___

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Jugadores del Atlético de Madrid celebran el gol de Alejandro Grimaldo en el derbi ante el Real Madrid en La Liga el domingo 20 de septiembre del 2026. (AP Foto/Bernat Armangue)

Atlético de Madrid se lleva el derbi al vencer 2-1 al Real Madrid y se coloca segunda en La Liga

Destacados del día

Trump y Delcy Rodríguez se reúnen por primera vez en histórico acercamiento entre EEUU y Venezuela

Trump y Delcy Rodríguez se reúnen por primera vez en histórico acercamiento entre EEUU y Venezuela

DELEGACIÓN CUBANA ABANDONA LA ONU TRAS DURO MENSAJE DE TRUMP: Cuba es un Estado absolutamente fallido
ULTIMA HORA

DELEGACIÓN CUBANA ABANDONA LA ONU TRAS DURO MENSAJE DE TRUMP: "Cuba es un Estado absolutamente fallido"

Madre CUBANA de MIAMI con amplio historial criminal es deportada de EEUU y deja a dos hijas

Madre CUBANA de MIAMI con amplio historial criminal es deportada de EEUU y deja a dos hijas

Bruno Rodríguez y Díaz-Canel responden a Trump tras decir en la ONU que el gobierno cubano va a caer

Bruno Rodríguez y Díaz-Canel responden a Trump tras decir en la ONU que el gobierno cubano "va a caer"

El presidente Donald Trump baja del Marine One al llegar a la Elipse, justo afuera de la Casa Blanca, el sábado 19 de septiembre de 2026, en Washington. (AP Foto/Jose Luis Magana)

La Casa Blanca lanza "Trump TV", un canal 24/7 con discursos y mensajes de Donald Trump

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter