Bravos activan al relevista venezolano Robert Suárez tras 3 meses en lista de lesionados por codo

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El mánager Walt Weiss, señaló que intentará utilizar al venezolano la noche del miércoles contra Cincinnati y nuevamente el sábado frente a Miami para prepararlo para la postemporada. Si las cosas salen según lo previsto, Suárez retomará su papel como preparador de la novena para el cerrador cubano Raisel Iglesias.

Suárez destacó en su primer año con los Bravos antes de la lesión, al registrar una efectividad de 0,56 en 31 apariciones como relevista. El dos veces All-Star ha lanzado en tres postemporadas con San Diego antes de llegar a Atlanta con una efectividad de 2,45 en 12 juegos.

Suárez lanzó una entrada sin permitir carreras el domingo con Triple-A Gwinnett, en su única aparición de rehabilitación.

Los Bravos enviaron al derecho Owen Murphy a Triple-A Gwinnett para hacerle espacio en el roster a Suárez.

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FUENTE: AP

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