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Brandon Lowe impulsa la carrera del triunfo en la 10ma y los Piratas vencen 3-2 a Diamondbacks

PITTSBURGH (AP) — Brandon Lowe conectó un sencillo impulsor de Billy Cook en la parte baja de la décima entrada para que los Piratas de Pittsburgh remontaran y vencieran 3-2 a los Diamondbacks de Arizona el lunes por la noche.

Brandon Lowe (5), de los Piratas de Pittsburgh, celebra con Billy Cook (25) después de remolcar la carrera decisiva para dejar tendidos a los Diamondbacks de Arizona, en el juegp de béisbol de Grandes Ligas, en la 10 entrada, el lunes 27 de julio de 2026, en Pittsburgh. (AP Foto/Gene J. Puskar)
Brandon Lowe (5), de los Piratas de Pittsburgh, celebra con Billy Cook (25) después de remolcar la carrera decisiva para dejar tendidos a los Diamondbacks de Arizona, en el juegp de béisbol de Grandes Ligas, en la 10 entrada, el lunes 27 de julio de 2026, en Pittsburgh. (AP Foto/Gene J. Puskar) AP

Lowe coronó una noche de tres imparables al pegar una línea ante el relevista de los Diamondbacks Taylor Clarke (2-2) que golpeó el guante del primera base de Arizona, el venezolano Ildemaro Vargas, y se alejó rodando, lo que permitió que Cook anotara a toda velocidad mientras los Piratas igualaban a los Diamondbacks en la lucha por el tercer comodín de la Liga Nacional.

Mason Montgomery (4-3) sorteó un error del antesalista Nick Gonzales y salió de un atolladero con las bases llenas en la parte alta de la décima para acreditarse la victoria. El bullpen de los Piratas, que ha sido un punto débil durante gran parte de la temporada, lanzó 4 2/3 entradas sin permitir carreras.

Bryan Reynolds conectó un doble impulsor que empató el juego en la octava por Pittsburgh, que perdió al prometedor jardinero novato dominicano Esmerlyn Valdez por una lesión en la mano izquierda en la cuarta entrada después de ser golpeado por una recta del abridor de Arizona Merrill Kelly.

Kelly permitió una carrera sucia en 5 2/3 entradas, otorgó una base por bolas y ponchó a seis, al tiempo que bajó su efectividad a 4,86, la más baja que ha tenido desde principios de abril.

Mitch Keller, de Pittsburgh, tuvo su segunda apertura sólida consecutiva tras la pausa del Juego de Estrellas, al permitir dos carreras en 5 1/3 entradas.

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