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Bomberos filipinos entran en transbordador calcinado mientras se busca a 84 desaparecidos

CORON, Filipinas (AP) — Los bomberos entraron a un transbordador calcinado en aguas filipinas el viernes, después de que un incendio dos noches antes dejó cinco muertos y 84 desaparecidos, y generó calor y humo que impidieron las labores de búsqueda y rescate a bordo.

En esta imagen, proporcionada por la Guardia Costera de Filipinas, se ve humo saliendo del transbordador MV June Aster ante la costa de la provincia de Palawan, en el oeste de Filipinas, el 11 de septiembre de 2026, días después de incendiarse. (Guardia Costera de Filipinas vía AP)
En esta imagen, proporcionada por la Guardia Costera de Filipinas, se ve humo saliendo del transbordador MV June Aster ante la costa de la provincia de Palawan, en el oeste de Filipinas, el 11 de septiembre de 2026, días después de incendiarse. (Guardia Costera de Filipinas vía AP) AP

Imágenes difundidas por la guardia costera cerca del mediodía mostraron tres embarcaciones más pequeñas cerca del MV June Aster, del que parecía haber dejado de salir humo, mientras el personal caminaba por la parte exterior del barco.

La oficial de comunicaciones de los guardacostas, Joy Dianne Gumatay, indicó el viernes que no habían recibido información actualizada de los bomberos sobre lo que se encontró en el interior, incluyendo si había más fallecidos.

El ferry zarpó de la capital, Manila, el miércoles por la noche y se encontraba a unos 7,4 kilómetros (4,5 millas) de la aldea de Turda, cerca de su destino, Coron, en la provincia de Palawan, cuando se reportó el incendio.

Los rescatistas tuvieron dificultades para entrar el jueves en la embarcación en llamas y llena de humo para buscar a pasajeros que podrían haber quedado atrapados. Las labores se suspendieron durante la noche.

La causa del incendio se desconoce por el momento.

La guardia costera y otras embarcaciones rescataron a 43 personas, a algunas de las oscuras aguas mientras el ferry ardía.

“El fuego se propagó rápidamente. Fue entonces cuando caí al suelo y me quemé la espalda”, relató un sobreviviente, Arnulfo Nokki Villanueva, en un video difundido por News5 en el que explicó que saltó por una ventana. “Quería conseguir un chaleco salvavidas, pero no pude porque la gente me pisaba. La gente estaba en pánico”.

La guardia costera, otras agencias gubernamentales, voluntarios privados y pescadores peinaron las aguas cercanas, y patrullas costeras buscaron a personas que pudieran haber sido arrastradas hasta la orilla, pero no se encontraron nuevos sobrevivientes ni fallecidos.

Según el manifiesto de a bordo, en el ferry había 134 personas: 117 pasajeros y 17 tripulantes. La embarcación de 53 metros (174 pies) de eslora tenía capacidad para 306 pasajeros y 27 tripulantes.

Dos pasajeros incluidos en el manifiesto informaron a las autoridades que no lograron embarcar, lo que dejó en 84 el número de desaparecidos, señaló la guardia costera.

Dos de los sobrevivientes eran turistas de Chile, según Rachel Conserman, empleada de la naviera, Atienza Interisland Ferries Inc. Se están recuperando de sus lesiones en un hospital en Coron, señaló añadiendo que no se sabía de otros extranjeros a bordo.

La naviera afirmó en un comunicado que estaba asistiendo a quienes iban en el transbordador y a sus familias, mientras se coordinaba con la guardia costera y las autoridades marítimas para localizar a los desaparecidos y determinar la causa del incidente.

Coron es un destino turístico popular conocido por sus aguas azules y transparentes, acantilados de piedra caliza y formaciones rocosas.

Los ferris son un medio de transporte habitual en el archipiélago filipino. Los accidentes marítimos no son inusuales debido a las tormentas, al mal mantenimiento de los barcos, el hacinamiento y una aplicación irregular de las normas de seguridad, especialmente en provincias remotas.

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Cerojano informó desde Manila, Filipinas.

FUENTE: AP

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