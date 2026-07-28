Bomberos españoles describen incendio récord: "hagas lo que hagas no serás capaz de extinguirlo"

bomberos utilizan quemas controladas para detener un incendio que sigue expandiéndose cerca de Cebreros, Ávila, España, el martes 28 de julio de 2026. (AP Foto/Manu Fernández) AP

"Esto no tiene precedente", le comentó García a The Associated Press por teléfono antes de afrontar otra larga jornada.

El voraz incendio ha consumido 500 kilómetros cuadrados (193 millas cuadradas) —un área cinco veces el tamaño de Barcelona— y ha obligado a 25.000 personas a huir de pueblos en las colinas humeantes de Ávila, al oeste de Madrid, la capital.

La ferocidad del mayor incendio forestal registrado en España está obligando a los bomberos a cambiar sus tácticas de manera fundamental, priorizando las evacuaciones y la protección de propiedades debido al peligro que suponen muros de llamas en rápido avance y fuegos demasiado potentes como para atacarlos directamente.

Antes, su brigada se enfrentaba a incendios en zonas silvestres. Ahora son una última línea de defensa, centrada en salvar vidas. No se han reportado muertes por estos incendios, mientras que 79.000 personas han huido de sus hogares por el incendio de Ávila, otro incendio cercano en la región de Madrid y uno en el este, en Castellón.

"Es más trabajo y más estrés", expresó García. "Ahora es vidas humanas, casas y luego la masa forestal".

El cambio climático aviva las llamas

García trabaja con una de las brigadas de emergencia contra incendios forestales de España, que se despliegan para ayudar a los bomberos regionales cuando necesitan apoyo. Cumplen turnos de 12 horas rociando con mangueras árboles en llamas y despejando a golpes la maleza antes de que se convierta en combustible para el fuego.

Su unidad de 40 integrantes, con base en Ávila, lleva tres días trabajando en el incendio de Ávila. Antes de eso, combatieron incendios en Guadalajara y cerca de Zaragoza en las últimas semanas. El incendio de Guadalajara consumió 320 kilómetros cuadrados (123 millas cuadradas), lo que lo convierte en el tercero más grande registrado en España.

"Esto no lo había vivido hasta el año pasado, enlazar grandes incendios uno tras otro", señaló García, de 43 años.

Grandes zonas de España siempre han sido propensas a incendios debido a sus veranos calurosos y a un clima relativamente seco. Pero expertos y funcionarios del gobierno afirman que el cambio climático ha incrementado la frecuencia de las olas de calor y los periodos de sequía, extendiendo los periodos de alto riesgo.

Una vez que comienza un incendio, crece a una velocidad y con una voracidad que rara vez se veían antes.

García indicó que antes solía haber alrededor de 15 días al año de riesgo extremo de incendio. Ahora los bomberos están en alerta entre 30 y 40 días.

Los incendios han quemado 1.530 kilómetros cuadrados (590 millas cuadradas) este año en España —seis veces el área arrasada por los fuegos en la primera mitad de 2025—, ha dicho Sara Aagesen, la ministra de Ecología.

Mientras tanto, un incendio monstruoso en la vecina Francia ha obligado a más de 200.000 personas a huir de sus hogares.

Los incendios son demasiado potentes para afrontarlos de frente

Raúl Guerrero, de 29 años, ha trabajado como bombero en Castilla y León, la región que incluye Ávila, durante la última década. Afirmó que este incendio no se compara con ninguno de los que ha combatido.

Le explicó a la AP que su unidad de 40 integrantes ha tenido que replegarse a terreno más seguro en varias ocasiones cuando el peligro de quedar atrapados era inminente.

Contó que "este incendio está fuera de la capacidad de extinción", lo que, según explicó, significa que "Tiene tanta virulencia y tanto poder que hagas lo que hagas no serás capaz de extinguirlo"

Al preguntársele cómo lo hace sentir, Guerrero respondió que "sobre todo, impotencia".

La vegetación puede convertirse en "pólvora pura"

Aunque los incendios a menudo se inician por un rayo o por una chispa producida por maquinaria agrícola, un factor decisivo que ahora los hace más difíciles de combatir es la desaparición de las granjas, huertos e industrias forestales locales que antes creaban zonas de amortiguamiento alrededor de aldeas y pueblos.

Ahora la vegetación crece hasta las mismas casas, dijo Guerrero. Pidió a los propietarios y a las autoridades locales que trabajen todo el año en despejar la maleza alrededor de las viviendas y en cuidar los bosques.

Si no, advirtió Guerrero, esa vegetación seguirá siendo "pólvora pura" para futuros incendios.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP