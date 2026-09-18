Bomba caminera mata a 6 soldados en Pakistán y tropas abaten a 10 insurgentes en redadas

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La explosión ocurrió el jueves en Hangu, un distrito de la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, de acuerdo con las autoridades.

Las fuerzas de seguridad abatieron a 10 insurgentes el jueves durante múltiples operaciones basadas en información de inteligencia contra presuntos escondites en los distritos de North Waziristan y Hangu, explicó el ejército en un comunicado.

No es la primera vez este año que un atentado se cobra la vida de soldados paquistaníes. En junio, tres efectivos de la unidad Rangers fallecieron y otros cuatro resultaron heridos durante enfrentamientos con extremistas.

El ejército describió a los insurgentes fallecidos como “khawarij”, un término empleado por el gobierno para referirse a miembros del Talibán paquistaní, conocido formalmente como Tehrik-e-Taliban Pakistan o TTP. El TTP es un grupo independiente, pero aliado del Talibán de Afganistán, que regresó al poder en Kabul en 2021.

Pakistán acusa con frecuencia al gobierno talibán del país vecino de hacer la vista gorda ante los atentados transfronterizos perpetrados por los extremistas y de dar refugio al TTP. El gobierno de Kabul ha negado reiteradamente las acusaciones.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP

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