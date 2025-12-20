americateve

Blazers vencen a Kings 98-93 y barren la serie a visita recíproca

SACRAMENTO, California, EE.UU. (AP) — Deni Avdija contabilizó 24 puntos, diez asistencias y siete rebotes, y los Trail Blazers de Portland superaron el sábado 98-93 a los Kings de Sacramento para barrer una serie a visita recíproca.

Deni Avdija, alero de los Trail Blazers de Portland, festeja luego de atinar un triple en el encuentro del sábado 20 de diciembre de 2025 ante los Kings de Sacramento (AP Foto/Alan Greth) AP

Como locales, los Blazers vencieron a los Kings por 134-133 en tiempo extra el jueves por la noche, con los tiros libres de Avdija en las postrimerías del encuentro. Avdija ha anotado 20 puntos o más en todos los encuentros de esta temporada salvo cinco.

Shadedon Sharpe agregó 23 puntos, Toumani Camara sumó 15 y Donovan Clingan terminó con 14 unidades y 14 rebotes. Portland ha ganado tres duelos seguidos para mejorar a 12-16.

Dennis Schroder anotó 21 puntos por Sacramento, y el novato Maxime Raynaud totalizó 17 tantos y 12 rebotes. Los Kings han perdido cinco encuentros seguidos y nueve de diez para caer a 6-22.

La estrella de Sacramento, Domantas Sabonis, sigue fuera con una lesión en la rodilla izquierda por unas cuatro o cinco semanas.

FUENTE: AP

