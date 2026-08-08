Berkshire invierte $10.000 millones en la matriz de Google y recompra $4.500 millones en acciones

ARCHIVO – Retratos de Warren Buffett, izquierda, y del CEO de Berkshire Hathaway Greg Abel, en un camión con semirremolque en la exhibición Pilot de la reunión anual de Berkshire Hathaway, el 2 de mayo de 2026, en Omaha, Nebraska. (AP Foto/Rebecca S. Gratz, Archivo) AP

El conglomerado que construyó el legendario inversionista Warren Buffett informó sus ganancias del segundo trimestre el sábado por la mañana y reveló que sus tenencias de efectivo se habían reducido a 365.500 millones de dólares con respecto a los casi 400.000 millones que poseía a finales de marzo.

El informe de Berkshire sugirió que había añadido a su cartera más de 21.000 millones de dólares en acciones comerciales, industriales y de otros tipos, pero en el informe de resultados no se mencionan los títulos que compró. Eso no se dará a conocer sino hasta una presentación separada más adelante este mes.

Abel asumió como director general en enero, cuando Buffett se retiró tras seis décadas al frente de la compañía. Pero Buffett sigue siendo presidente del consejo.

Cathy Seifert, analista de CFRA Research, dijo que los inversionistas deberían sentirse alentados por la cantidad de acciones que Berkshire recompró, aunque el desempeño de Geico fue motivo de preocupación porque sus ganancias de suscripción cayeron 45% y quedaron muy por detrás de otras grandes aseguradoras de autos.

“Creo que hay dos conclusiones clave que deberían alentar a los inversionistas: el hecho de que recompraron acciones después de no haber hecho algo de esta magnitud durante varios años. Y la otra cosa positiva es la capacidad de lograr un crecimiento de 10% en los ingresos operativos en el trimestre”, señaló.

Abel anunció en marzo que Berkshire había reanudado la recompra de sus propias acciones por primera vez en más de dos años, pero los inversionistas quedaron poco impresionados cuando la empresa solo recompró alrededor de 234 millones de dólares en acciones de la empresa en el primer trimestre.

Las compras del segundo trimestre que se dieron a conocer el sábado demuestran que Berkshire se toma en serio las recompras, pero se ubican en el extremo bajo del rango que los inversionistas esperaban. Quienes siguen de cerca a Buffett habían pronosticado recompras de entre 5.000 millones y 11.000 millones de dólares, basándose en una presentación que Buffett hizo cuando anunció sus donaciones benéficas anuales en julio.

El criterio de la compañía es que solo recompra acciones cuando Abel y Buffett creen que se están vendiendo por menos de lo que valen. No planean gastar una cantidad específica, como hacen muchas empresas. La mayor parte de las recompras de Berkshire se realizó en junio. Es posible que ahora no estén comprando mucho, ya que la acción acaba de alcanzar un nuevo máximo de 52 semanas el jueves.

Berkshire recompró anteriormente 78.000 millones de dólares de sus propias acciones entre 2018 y 2024.

Además de las acciones de Google que Berkshire compró esta primavera, la empresa, con sede en Omaha, Nebraska, también completó una adquisición por 6.800 millones de dólares de la constructora de viviendas Taylor Morrison, pero esa operación no se cerró sino hasta julio, por lo que no se refleja en estas cifras trimestrales.

La ganancia neta de Berkshire aumentó a más del doble, hasta alcanzar 25.667 millones de dólares, o 17.868,44 dólares por acción Clase A, gracias a una gran ganancia contable en el valor de sus inversiones, ya que la compañía dejó atrás la depreciación de 3.800 millones de dólares del año pasado en el valor de su participación en Kraft Foods. Hace un año, la empresa informó ganancias de 12.370 millones de dólares, o 8.600,89 dólares por acción Clase A.

Pero Buffett ha instado durante mucho tiempo a los inversionistas a prestar más atención a las ganancias operativas de Berkshire para tener una mejor idea de cómo se desempeñan sus decenas de empresas, ya que esas cifras excluyen las inversiones. Según esa medida, la ganancia operativa de Berkshire creció a 12.983 millones de dólares, o 9.038,30 dólares por acción A, con respecto a 11.160 millones de dólares, o 7.759,58 dólares por acción Clase A.

Berkshire posee varias aseguradoras importantes, entre ellas Geico, un conjunto de grandes empresas de servicios públicos, el ferrocarril BNSF y una variada gama de compañías manufactureras y minoristas, como Precision Castparts y See’s Candy.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP