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Ben Sulayem promete que intentará convencer a Alonso de que se quede en la F1

MADRID (AP) — El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, afirmó que no sería “aceptable” que Fernando Alonso dejara la Fórmula 1 y prometió buscará que el dos veces campeón del mundo cambie de opinión.

El presidente de la FIA Mohammed Ben Sulayem habla con The Associated Press en una entrevista antes del inicio del Gran Premio de Italia el domingo 6 de septiembre del 2026. (AP Foto/Luca Bruno)
El presidente de la FIA Mohammed Ben Sulayem habla con The Associated Press en una entrevista antes del inicio del Gran Premio de Italia el domingo 6 de septiembre del 2026. (AP Foto/Luca Bruno) AP

Ben Sulayem habló el viernes, un día después de que Alonso dijera que está considerando competir en otra categoría o asumir un rol fuera del volante la próxima temporada. El español, de 45 años, ha mostrado insatisfacción con el rendimiento de su equipo Aston Martin y con el nuevo reglamento de la F1 que entró en vigor esta temporada.

“No hay manera de que podamos permitir que Fernando, un gran campeón, se vaya... por las circunstancias. Esa no es la forma de abandonar el escenario”, reconoció Ben Sulayem, mientras hablaba en el New Economy Forum en Madrid. “Tiene que tener éxito y luego se va cuando quiera. (Pero) no porque se haya visto obligado a irse por el rendimiento”.

Ben Sulayem indicó que ya había hablado con el propietario de Aston Martin, Lawrence Stroll, para intentar ayudar a que el equipo mejore. Alonso suma apenas tres puntos después de 13 carreras esta temporada.

“Comparto los problemas, el coche no está rindiendo. Me reuní con el propietario, con Lawrence, y voy a hacer los cambios, y hablaré con él (Alonso) para que — intentar que — cambie de opinión. No es aceptable”, añadió Sulayem.

Ben Sulayem señaló que había escuchado rumores sobre la posibilidad de que Alonso quisiera marcharse, pero que el piloto no le mencionó nada cuando hablaron por última vez. Ben Sulayem comentó que le había dicho antes a Alonso que “no era aceptable que vengas a tu propio país” con un coche cerca del fondo de la parrilla.

El Gran Premio de España regresa a Madrid después de más de cuatro décadas, y el nuevo Madring permanecerá en el calendario hasta 2035. España ha estado albergando carreras en Barcelona en los últimos años — incluida esta temporada.

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