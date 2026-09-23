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Ben Rice pega 2 jonrones y llega a 41 en triunfo 9-2 de Yankees ante Rays

NUEVA YORK (AP) — Ben Rice conectó dos jonrones para llegar a 41, Ryan McMahon añadió un grand slam e igualó su máximo de carrera con cinco carreras impulsadas, y los Yankees de Nueva York vencieron el miércoles 9-2 a los Rays de Tampa Bay.

Ben Rice de los Yankees de Nueva York reacciona a su jonrón solitario para abrir el juego ante los Rays de Tampa Bay el miércoles 23 de septiembre del 2026. (AP Foto/Adam Hunger)
Ben Rice de los Yankees de Nueva York reacciona a su jonrón solitario para abrir el juego ante los Rays de Tampa Bay el miércoles 23 de septiembre del 2026. (AP Foto/Adam Hunger) AP

Gerrit Cole (10-9) permitió dos carreras y tres hits en cinco entradas y dos tercios, con ocho ponches y tres bases por bolas. El ganador del Premio Cy Young de la Liga Americana de 2023 registró una efectividad de 3,61 y 131 ponches en 22 aperturas y 127 entradas desde que regresó en mayo tras una cirugía Tommy John.

Un día después de que Tampa Bay aseguró el título del Este de la Liga Americana, Rice conectó el primer lanzamiento de la primera entrada de Mason Englert (0-4) hacia la segunda grada del jardín derecho para su cuarto cuadrangular para abrir un juego en su carrera y el segundo esta campaña.

Rice sumó un vuelacercas solitario en la cuarta para su quinto juego de múltiples jonrones en su carrera antes de terminar con tres hits. Está empatado en el liderato de jonrones de la Liga Americana con Pete Alonso, de Baltimore; el dominicano Junior Caminero, de los Rays; y el cubano Yordan Alvarez, de Houston.

George Lombard Jr. también se voló la barda por los Yankees y Cedric Mullins la sacó por los Rays.

Nueva York ya aseguró recibir la serie de comodines de la Liga Americana que comienza el martes, probablemente contra Boston. El ganador enfrentará a los Rays en una Serie Divisional al mejor de cinco.

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