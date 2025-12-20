americateve

Bellingham y Mbappé alivian presión sobre Alonso en triunfo del Real Madrid

BARCELONA (AP) — Jude Bellingham y Kylian Mbappé anotaron para ayudar al Real Madrid a vencer el sábado el último partido del año 2-0 al Sevilla, que jugó con diez hombres, proporcionando algo de alivio para el entrenador Xabi Alonso antes del descanso invernal de La Liga.

Jude Bellingham del Real Marid celebra tras abrir el marcador ante el Sevilla en La Liga el sábado 20 de diciembre del 2025. (AP Foto/Manu Fernandez)
Kylian Mbappé del Real Madrid celebra tras anotar el segundo gol de su equipo ante el Sevilla en La Liga el domingo 20 de diciembre del 2025. (AP Foto/Manu Fernandez)
Bellingham marcó con un cabezazo a los 38 minutos y Mbappé añadió otro de penal al 86 después de que el Sevilla perdiera al defensor Marcao por una segunda amonestación por entradas imprudentes.

El entrenador del Sevilla, Matías Almeyda, también fue expulsado por el árbitro durante el descanso.

Alonso ha estado bajo presión durante varias semanas debido a una serie de malos resultados y al juego en general poco convincente de su equipo lleno de estrellas. Los medios deportivos españoles están llenos de especulaciones de que el entrenador de primer año podría ser reemplazado.

Ahora, el presidente del club madrileño, Florentino Pérez, tendrá dos semanas para reflexionar sobre el futuro del equipo antes de su próximo partido contra el Real Betis el cuatro de enero.

Alonso no podía permitirse otro desliz en el Santiago Bernabéu después de que su equipo perdiera sus dos partidos anteriores. Pero los aficionados del Madrid aún tenían motivos para quejarse después de que el Sevilla creara repetidamente oportunidades de gol, incluso después de quedarse con diez hombres a 20 minutos del final.

El chileno Alexis Sánchez, aún ágil a sus 37 años, y el lateral derecho Juanlu Sánchez se destacaron más con un Sevilla que encontró huecos en la defensa del Madrid.

El Madrid necesitó a Thibaut Courtois para negar los intentos de Alexis, Isaac Romero y Alfonso González en cuatro ocasiones en la segunda mitad. Pero el Sevilla podría haberse adelantado si hubiera mostrado más precisión en la definición al principio.

El resultado aún estaba en duda hasta que Mbappé convirtió su penal después de que Juanlu cometiera falta sobre Rodrygo en el área.

El Madrid está en segundo lugar a un punto detrás del Barcelona antes de que el líder visite el domingo al Villarreal, que ocupa el tercer lugar.

