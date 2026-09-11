Bellinger pega jonrón de 3 carreras y Yankees vencen 6-4 a Mets en aniversario del 11 de Septiembre

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Ben Rice, de los Yankees de Nueva York, festeja con Aaron Judge, tras batear un jonrón ante los Mets de la misma ciudad, el viernes 11 de septiembre de 2026 (AP Foto/Noah K. Murray) AP

Ben Rice también pegó un jonrón por los Yankees (85-62), quienes ganaron por 17ª vez en 24 juegos y quedaron 23 juegos por encima de .500, su mejor marca de la temporada, en una noche en la que los equipos recordaron el 25º aniversario de los atentados del 11 de septiembre.

El novato Spencer Jones añadió un sencillo impulsor en la primera entrada y Ryan McMahon conectó un sencillo productor en la octava, mientras los Yankees se mantuvieron a tres juegos de Tampa Bay en el Este de la Liga Americana y ampliaron a 5 1/2 su ventaja sobre Boston por el primer comodín de la Liga Americana.

Carlos Rodón (6-3) permitió dos carreras y tres hits en 6 1/3 entradas, su cifra más alta de la temporada. El zurdo consiguió dos de sus ocho ponches ante el cañonero dominicano Juan Soto, quien escuchó abucheos de los aficionados de los Yankees antes de cada turno al bate.

Bellinger conectó el jonrón después de atrapar el primer lanzamiento ceremonial de Brielle Saracini, cuyo padre, Victor Saracini, era el piloto del vuelo 175 de United Airlines, estrellado contra la Torre Sur del World Trade Center.

Bellinger puso a los Yankees arriba 4-1 al conectar una curva con cuenta llena de McLean (11-9) hacia las gradas del jardín derecho. Rice sumó su 37º jonrón al enviar un sinker hacia la banda contraria, a las gradas del jardín izquierdo, en el primer lanzamiento de la quinta.

Tras anotar 31 carreras en una barrida de tres juegos en Miami, los Mets vieron cortada su racha de cuatro victorias. El dominicano Christopher Morel pegó un rodado productor que empató el juego en la segunda, A.J. Ewing conectó un sencillo impulsor en la séptima y abrió la novena con un jonrón al primer lanzamiento.

_____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP

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