Beavers abre con un jonrón y los Orioles frenan a los Azulejos al imponerse 7-4

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Dylan Beavers, de los Orioles de Baltimore, recorre las bases después de batear un jonrón solitario en el juego de béisbol de Grandes Ligas ante los Azulejos de Toronto, el viernes 11 de septiembre de 2026, en Toronto. (Nathan Denette/The Canadian Press via AP) AP

Christian Encarnacion-Strand sumó tres imparables y Beavers impulsó tres carreras, mientras los Orioles ganaron por tercera vez en cuatro juegos tras haber perdido los seis anteriores. Baltimore tiene marca de 3-7 en septiembre.

Brett Bateman, novato de Toronto, conectó tres imparables, incluido el primer cuadrangular de su carrera, un batazo de dos carreras ante Alex Hoppe en la novena entrada.

Rico García retiró al mexicano Alejandro Kirk con una jugada de selección para terminar el encuentro y lograr su octavo salvamento en 14 oportunidades.

Los Azulejos llegaron a un juego de Cleveland por el último puesto de comodín. Baltimore entró a tres juegos.

Chris Bassitt (7-5) ponchó a cinco en cinco entradas y fracción para vencer a su exequipo. Bassitt permitió dos carreras y seis hits.

Beavers la sacó con el segundo lanzamiento de Max Scherzer en el juego, su séptimo.

Scherzer (2-8) permitió seis carreras y un máximo de temporada de siete imparables en cinco entradas. __ Vea aquí la cobertura completa de MLB de AP FUENTE: AP

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