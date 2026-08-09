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Bateo de Bauers y defensa de Lara clave en triunfo de Cerveceros 4-3 en 10 entradas

MILWAUKEE (AP) — Jake Bauers conectó un sencillo que impulsó la carrera de la victoria en la parte baja de la décima entrada, después de que el venezolano Luis Lara realizó una espectacular atrapada que evitó una carrera en la parte alta del inning, y los Cerveceros de Milwaukee superaron el domingo por 4-3 a los Mellizos de Minnesota.

Kody Clemens (2), de los Mellizos de Minnesota, conecta un cuadrangular de dos carreras mientras el receptor de los Cerveceros de Milwaukee, Gary Sánchez (al centro), y el umpire Chad Whitson (a la izquierda) observan durante la sexta entrada de un partido de béisbol el domingo 9 de agosto de 2026, en Milwaukee. (Foto AP/Kayla Wolf)
Kody Clemens (2), de los Mellizos de Minnesota, conecta un cuadrangular de dos carreras mientras el receptor de los Cerveceros de Milwaukee, Gary Sánchez (al centro), y el umpire Chad Whitson (a la izquierda) observan durante la sexta entrada de un partido de béisbol el domingo 9 de agosto de 2026, en Milwaukee. (Foto AP/Kayla Wolf) AP

El sencillo de Bauers con un out, a un batazo corto al jardín izquierdo ante el venezolano Yoendrys Gómez (2-2), remolcó a Brice Turang, quien se barrió en el plato antes de que el receptor Ryan Jeffers pudiera aplicarle el toque. Una revisión de repetición confirmó la decisión del umpire principal Chad Whitson.

Royce Lewis avanzó a tercera con el batazo de Clemens, pero se quedó varado allí cuando DL Hall (1-0) ponchó a Lee.

Bauers también conectó un jonrón en la quinta entrada, y el venezolano Jackson Chourio también se voló la barda para ayudar a los Brewers a ganar la serie. Lee y Clemens conectaron jonrones ante Jacob Misiorowski, de Milwaukee.

Los Cerveceros dejaron corredores en tercera y segunda en la sexta. Dejaron hombres en primera y segunda en la séptima y la novena.

Misiorowski permitió tres carreras y cuatro hits en seis entradas. Ponchó a nueve para aumentar su total, líder de las Grandes Ligas, a 204.

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