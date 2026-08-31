Barcelona arrolla 5-2 al Rayo Vallecano y lidera La Liga española

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Anthony Gordon, del Barcelona, celebra con sus compañeros Raphinha, centro, y Dani Olmo, derecha, después de que Florian Lejeune, del Rayo Vallecano, marcara en su propia portería en partido de fútbol de La Liga española, el lunes 31 de agosto de 2026, en Barcelona, España. (AP Foto/Joan Monfort) AP

Rayo buscaba su primera victoria de la temporada y tomó una ventaja inesperada a los 12 minutos, cuando Sergio Camello remató con potencia un pase atrás de Álvaro García desde la izquierda.

Barcelona, sin embargo, reaccionó casi de inmediato y ya ganaba 2-1 antes de que se cumpliera la mitad del primer tiempo.

Raphinha empató con una definición bien ejecutada a los 18 y Lamine Yamal los puso en ventaja 90 segundos después con una jugada característica: se metió desde la derecha hacia el centro y sacó un potente disparo de zurda al ángulo, a la parte alta de la red.

El equipo de Hansi Flick consiguió el tercero tras el descanso, cuando Florian Lejeune desvió hacia su propia portería un pase atrás de Gordon. Aunque el destacado Camello recortó la diferencia con un sólido cabezazo, Raphinha pronto puso el 4-2 y Yamal cerró la cuenta con un remate rasante desde fuera del área, a un minuto del final.

La victoria colocó a Barcelona por encima de Real Madrid en la cima de la liga por diferencia de goles. Rayo quedó tercero por la cola.

En otro resultado, Osasuna derrotó 1-0 a Getafe para continuar su arranque invicto en La Liga.

___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP

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