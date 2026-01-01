Barbero keniano que corta el cabello con una pala afilada triunfa en las redes sociales africanas

El barbero y creador de contenido viral Safari Martins demuestra uno de sus ingeniosos métodos de afeitado utilizando una caja de hierro afilada mientras atiende a Ian Njenga en Kiambu, Kenia, el miércoles 26 de noviembre de 2025. (AP Foto/Andrew Kasuku) AP

“Solo uso herramientas poco convencionales”, dice Martins, sonriendo, momentos antes de deslizar el borde afilado de una pala sobre la cabeza de Njenga, cortando un mechón de cabello en el primero de una serie de movimientos que producen un corte de pelo sorprendentemente limpio.

Las herramientas poco convencionales son una característica distintiva de Martins, uno de los barberos más reconocidos de Kenia, con alrededor de un millón de seguidores en cada una de sus cuentas de Instagram y TikTok, donde es conocido como Chief Safro.

Mientras realiza cortes de precisión en la cabeza de Njenga, un ayudante capta cada momento desde diferentes ángulos con la cámara de un teléfono inteligente.

Los barberos influencers son una nueva tendencia en Kenia, donde el uso de las redes sociales ha explotado en los últimos años y plataformas como TikTok se utilizan para el entretenimiento y como un lucrativo trabajo secundario.

Nacido en Ruanda y ahora radicado en Nairobi, Martins comenzó a trabajar como barbero en la escuela secundaria en 2018. Usando cortadoras prestadas, comenzó a ofrecer cortes fuera de las aulas y en estrechos dormitorios. Cinco años después, añadió una cámara y dejó de lado la cortadora convencional, y nunca miró atrás.

Martins se hizo viral por sus extravagantes métodos de barbería, pero ha incorporado cada vez más cuentos populares africanos tradicionales en las narraciones de sus videos.

“Me motiva la cultura africana, las historias africanas”, dice, y agrega que una de sus herramientas, una caja de hierro afilada, fue bendecida por los ancianos del pueblo.

El poder de permanencia del barbero se ha debido a los propios cortes de pelo, que sus clientes dicen amar, y a la oportunidad de aparecer en una de las cuentas de redes sociales más magnéticas de Kenia.

“Si lo comparo con otros barberos, su talento está a otro nivel”, dice Njenga, quien visitó a Martins por primera vez el año pasado. “Cuando me afeito aquí, me siento muy cómodo... mientras camino por las calles, me siento muy seguro”.

El atractivo de una experiencia de barbería única y cinco minutos de fama en las redes sociales es suficiente para que los clientes acudan a pesar del precio. Martins cobra hasta 1.500 chelines kenianos, o casi 12 dólares, por uno de sus cortes, un precio considerable en Nairobi, donde los hombres pueden pagar una décima parte de eso por un corte.

La popularidad de Martins y otros barberos creadores de contenido surgió en medio del vertiginoso crecimiento de las redes sociales en Kenia. En enero de 2023, había solo 10,6 millones de usuarios de redes sociales en el país, según DataReportal, un grupo de investigación de mercado. Para enero de 2025, ese número había aumentado casi un 50%, alcanzando 15,1 millones.

Debido a que la monetización del contenido en redes sociales a menudo toma como referencia las tasas de publicidad digital occidentales, encontrar éxito en línea también puede generar una ganancia relativa a los kenianos. Alrededor del 15% de los kenianos que participan en la creación de contenido en línea dependen de ello como su principal fuente de ingresos, según publicó en un informe de junio de 2025 el grupo de expertos Instituto de Investigación y Análisis de Políticas Públicas de Kenia.

Sin embargo, Martins se queja de que los barberos no obtienen las mismas recompensas que otros creadores de contenido, y tiene razón. Algunos de los creadores mejor pagados son aquellos que hacen contenido de juegos, educación o estilo de vida, según Fundmates, una empresa que financia a influencers, debido a la amplia aplicabilidad de los acuerdos de marca en estos nichos.

“Los barberos se vuelven virales en las redes sociales, pero siento que no son respetados”, dice Martins. “No te pagan como creador de contenido, aunque tengas las vistas, incluso si tienes el compromiso”.

