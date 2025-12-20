americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Bane anota 32 puntos, incluida la canasta ganadora, y Magic vence a Jazz en tiempo extra

SALT LAKE CITY (AP) — Desmond Bane anotó 32 puntos, incluyendo la bandeja ganadora con 0.9 segundos restantes en tiempo extra, para ayudar al Magic de Orlando a superar el sábado por la noche 128-127 al Jazz de Utah.

El base del Magic de Orlando, Desmond Bane, al frente, driblea frente a la defensa del base del Jazz de Utah, Walter Clayton Jr., atrás, durante un juego de baloncesto de la NBA el sábado 20 de diciembre de 2025, en Salt Lake City. (AP Photo/Tyler Tate)
El base del Magic de Orlando, Desmond Bane, al frente, driblea frente a la defensa del base del Jazz de Utah, Walter Clayton Jr., atrás, durante un juego de baloncesto de la NBA el sábado 20 de diciembre de 2025, en Salt Lake City. (AP Photo/Tyler Tate) AP

Paolo Banchero añadió 23 puntos, nueve rebotes, nueve asistencias y bloqueó dos tiros para ayudar a Orlando a romper una racha de dos derrotas consecutivas como visitante. Anthony Black contribuyó con 20 puntos, seis rebotes y cinco asistencias.

George lideró a Utah con 27 puntos y nueve asistencias. Svi Mykhailiuk sumó 23 puntos mientras que Isaiah Collier tuvo 18 puntos y nueve asistencias. Kevin Love añadió 16 puntos y un máximo de la temporada de 16 rebotes desde el banquillo.

El Jazz, que jugó su segundo partido consecutivo sin su máximo anotador Lauri Markkanen, remontó un déficit de 19 puntos y lo llevaron a tiempo extra con una bandeja de Collier con 5.2 segundos restantes en el tiempo reglamentario.

Noah Penda, quien terminó con 13 puntos y 12 rebotes, anotó las últimas tres canastas durante la racha, culminando en un mate.

Banchero ayudó al Magic a alejarse por segunda vez. Anotó o asistió en seis de ocho canastas durante una racha de 19-2 que extendió la ventaja de Orlando a 97-78.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Imagen entregada por el Departamento de Policía de Providence que muestra imágenes de vigilancia de Claudio Neves Valente, sospechoso del tiroteo en la Universidad de Brown. (Departamento de Policía de Providence via AP)

Cómo tecnología de vigilancia y “Agencia de Detectives de Reddit” ayudaron a encontrar a un asesino

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla durante un evento sobre los precios de los medicamentos en la Casa Blanca, en Washington, el viernes 19 de diciembre de 2025. (AP Foto/Evan Vucci)

Trump anuncia acuerdos con nueve farmacéuticas para reducir precios de medicamentos

Esta foto censurada sin fecha, publicada por legisladores demócratas de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes el jueves 18 de diciembre de 2025, muestra a Jeffrey Epstein. (Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes a través de AP)

Departamento de Justicia de EEUU comienza a publicar archivos sobre investigación de Epstein.

El presidente ruso Vladímir Putin, izquierda, y el jefe del Estado Mayor de Rusia, el general Valery Gerasimov, asisten a la reunión anual del Ministerio de Defensa del país y premiación de soldados en Moscú, Rusia, el miércoles 17 de diciembre de 2025. (Alexander Kazakov/Sputnik, Kremlin Pool Foto vía AP)

Rusia buscará ampliar sus avances en Ucrania si fracasan las negociaciones de paz, advierte Putin

Destacados del día

VIDEO: EEUU intercepta segundo buque petrolero frente a Venezuela y eleva la presión sobre Maduro y sus aliados

VIDEO: EEUU intercepta segundo buque petrolero frente a Venezuela y eleva la presión sobre Maduro y sus aliados

Aparecen con vida los balseros cubanos que iban rumbo a Jamaica: desmienten rumores de crimen en alta mar

Aparecen con vida los balseros cubanos que iban rumbo a Jamaica: desmienten rumores de crimen en alta mar

Cuba alcanza su peor cifra en décadas: mortalidad infantil se dispara en 2025 y confirma colapso del sistema de salud

Cuba alcanza su peor cifra en décadas: mortalidad infantil se dispara en 2025 y confirma colapso del sistema de salud

Fallece Raúl Enríquez Zerquera, conocido actor de la TV Cubana

Fallece Raúl Enríquez Zerquera, conocido actor de la TV Cubana

Presentador cubano Frank Abel es entregado a ICE tras su arresto en Oklahoma y enfrenta posible deportación a CUBA

Presentador cubano Frank Abel es entregado a ICE tras su arresto en Oklahoma y enfrenta posible deportación a CUBA

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter