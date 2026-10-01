Autoridades de UE se reúnen para reforzar agencia fronteriza; refugiado demanda por abusos en Libia

ARCHIVO - Migrantes que cruzaron de Marruecos a España regresan a una playa tras haber sido expulsados de la zona el día anterior, cuando la policía española los escolta en el enclave español de Ceuta, el 21 de agosto de 2026. (Foto AP/Antonio Sempere, archivo) AP

Los ministros de Interior de los 27 países de la UE se reunieron en Luxemburgo para debatir la vigilancia fronteriza y otras políticas, entre ellas la creación de “centros de retorno” en terceros países y los esfuerzos para aumentar las deportaciones en todo el bloque.

Antes de la reunión, el comisario europeo de Migración, Magnus Brunner, manifestó que pedirá una amplia expansión de Frontex, incluidas nuevas competencias, más financiación y una plantilla mayor.

La UE ha endurecido su política migratoria durante la última década, y la mayoría de los países miembros respaldan más deportaciones y controles fronterizos más estrictos. La reciente crisis en Ceuta —donde decenas de miles de migrantes llegaron al enclave español en Marruecos— añadió urgencia a los llamados en la reunión de Luxemburgo para reforzar la agencia fronteriza.

“Un sistema de gestión fronteriza más fuerte es importante", afirmó la ministra del Interior de Bélgica, Anneleen Van Bossuyt. "Y ahí veo un gran papel para Frontex”.

Muchos subrayaron la necesidad de que Frontex cuente con una fuerza de intervención rápida que pueda actuar en crisis fronterizas.

“Frontex tiene que desempeñar un papel más importante”, sostuvo Brunner. Y debería tener “más flexibilidad para reaccionar ante situaciones extraordinarias como amenazas híbridas”, como lo visto en Ceuta.

La agencia ya es una de las organizaciones de la UE mejor financiadas, con un presupuesto de 1.200 millones de euros (1.300 millones de dólares) en 2026.

Refugiado demanda a Frontex y activistas presentan nuevas pruebas

Al hablar por video desde un lugar no revelado en Libia, un refugiado sudanés dijo ante un café abarrotado en Bruselas que las autoridades libias someten allí a solicitantes de asilo y migrantes a una violencia espantosa.

“He intentado muchas veces escapar de aquí, pero no tuve suerte por culpa de Frontex y sus aliados” en Libia, expresó el refugiado de 31 años, cuyo nombre completo no fue divulgado por motivos de seguridad.

En 2024, demandó a Frontex con la ayuda de abogados del grupo de activismo jurídico Front-LEX, del grupo de defensa Refugees in Libya y de la organización no gubernamental alemana Sea-Watch.

“Hoy más que nunca, Frontex, el largo y violento brazo de Europa, está haciendo que todo sea más peligroso”, dijo David Yambio, cofundador de Refugiados en Libia. “Con la ayuda de la agencia, las personas son capturadas a punta de pistola y devueltas a Libia, un lugar bien conocido por la tortura, la violación, la esclavitud, la extorsión, la detención arbitraria, la muerte y la desaparición forzada”.

Naciones Unidas hallaron pruebas en 2021 de que podrían haberse cometido crímenes de lesa humanidad contra migrantes en Libia. Una investigación de la AP también documentó violaciones generalizadas de derechos humanos por parte de milicias en Libia, facilitadas en parte por fondos de la UE.

La portavoz de Sea-Watch, Julia Winkler, señaló que el grupo había documentado que Frontex comparte datos de vigilancia con embarcaciones libias con mayor rapidez y a una resolución más alta que la que comparte con grupos benéficos de rescate que operan en el Mediterráneo. The Associated Press no pudo verificar de manera independiente las afirmaciones, que Frontex niega.

Winkler indicó que Frontex proporcionó a las autoridades libias las coordenadas de embarcaciones de migrantes detectadas por drones y aviones financiados por la UE, ayudando de hecho a impedir que los migrantes lleguen a las costas de la UE.

Grupos de derechos humanos y agencias de la ONU han dicho durante mucho tiempo que Libia no debería considerarse un lugar seguro para desembarcar a migrantes rescatados en el Mediterráneo debido a los abusos que enfrentan allí.

“Frontex está facilitando de forma activa y sistemática las interceptaciones y definitivamente no el rescate”, afirmó Winkler. “La vigilancia aérea europea es crucial en todo esto... Sin esta información, la llamada guardia costera libia no podría conocer las posiciones de la mayoría de las embarcaciones, y las interceptaciones no serían posibles a esa escala”.

La Guardia Costera de Libia y otros grupos libios que operan en el Mediterráneo han sido acusados en numerosas ocasiones de disparar contra migrantes y contra embarcaciones benéficas europeas que intentaban rescatarlos.

Frontex asegura que su vigilancia salva vidas

Frontex afirmó el jueves que no proporciona información directamente a la guardia costera libia, sino que alerta a un centro de rescate de emergencias en Trípoli o envía avisos por radio y “retransmisiones de mayday” a embarcaciones cercanas capaces de responder.

“Si no tienes ojos para ver embarcaciones en peligro en esta zona, entonces probablemente se perderán más vidas”, explicó el portavoz de la agencia, Chris Borowski. “Cuantos más aviones de Frontex vuelen en la zona, más podrán ver y más vidas esperamos poder salvar”.

Migrantes y activistas han pedido que se suspendan estos vuelos y esperan impulsar su caso ante el Tribunal General de la Unión Europea.

La demanda presentada “busca poner fin a este intercambio de información y, con ello, evitar que los refugiados sean enviados de vuelta a la muerte o la tortura en Libia”, afirmó Iftach Cohen, abogado del grupo de defensa jurídica Front-LEX que representa al demandante. “Nadie puede detener a Frontex salvo los jueces”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP