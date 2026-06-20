americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Autoridades dominicanas ayudan a extranjeros afectados por incendio en resort a volver a casa

LA ALTAGRACIA, República Dominicana (AP) — Las autoridades dominicanas trabajaban el sábado para garantizar que los turistas extranjeros afectados por un incendio masivo que la víspera destruyó casi por completo un complejo turístico de lujo puedan regresar a sus países de origen.

Las autoridades informaron que el incendio en el resort Viva Dominicus Beach by Wyndham, en Bayahibe —un destino popular para turistas en la costa sureste de la República Dominicana— obligó a evacuar a casi 1.700 turistas y causó la muerte de una ciudadana italiana.

"Lamentablemente perdieron sus documentos de identidad, entre ellos sus pasaportes. Han estado en coordinación con las embajadas y los gobiernos de esos países para la entrada de esos huéspedes", manifestó Amanda Santana, una ejecutiva del hotel.

Los administradores del hotel indicaron que están trabajando con la policía para agilizar la presentación de denuncias en línea para los huéspedes que las necesiten. Agregaron que los turistas han sido reubicados en hoteles de Punta Cana y Bayahibe.

El general Manuel Méndez, director del Centro de Operaciones de Emergencias del país, manifestó que las autoridades investigaban la causa de la muerte de la mujer italiana. También expresó que las actividades turísticas en la zona continuaban con normalidad.

En el momento del incendio, el hotel operaba con una ocupación del 84%.

El Centro de Operaciones de Emergencias indicó que parecía que el fuego se propagó rápidamente debido al viento y porque parte del techo del complejo turístico estaba hecho de paja.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Destacados del día

El Cangrejo desafía a Trump y advierte que Cuba no aceptará imposiciones en medio de reformas económicas clave
VIDEO

El Cangrejo desafía a Trump y advierte que Cuba no aceptará imposiciones en medio de reformas económicas clave

Alex Freeman (16) celebra tras anotar el segundo gol de Estados Unidos durante el partido contra Australia en el Grupo D del Mundial, el viernes 19 de junio de 2026, en Seattle. (AP Foto/Manu Fernández)

Sin Pulisic, EEUU somete 2-0 a Australia y visa boleto a los dieciseisavos de final del Mundial

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla tras recorrer el nuevo avión presidencial Air Force One en la Base Conjunta Andrews, en Maryland, el viernes 19 de junio de 2026. (AP Foto/Manuel Balce Ceneta)

Trump presenta el nuevo avión presidencial Air Force One

Exoficial del MININT Rogelio Bolufé habría sido deportado de EEUU tras meses detenido y polémicas en el exilio

Exoficial del MININT Rogelio Bolufé habría sido deportado de EEUU tras meses detenido y polémicas en el exilio

Cuba sacude su empobrecida economía con 176 medidas: banca privada, dólar y más mercado

Cuba sacude su empobrecida economía con 176 medidas: banca privada, dólar y más mercado

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter