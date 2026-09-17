Audiencia revisa detención de hombre que lleva 20 años en Guantánamo

Foto no fechada entregada por el Comando Central de Estados Unidos que muestra a Abu Zubaydah. (Comando Central de Estados Unidos via AP) AP

Un funcionario estadounidense informó que Abu Zubaydah, quien llevaba una barba cuidadosamente recortada y gafas, “probablemente” había servido como uno de los facilitadores de mayor confianza de Osama bin Laden. La audiencia, de unos 20 minutos, ofreció una visibilidad poco común sobre los herméticos procedimientos del tribunal militar en el caso de un sospechoso que fue torturado en prisiones secretas de la CIA y cuyo caso aún no se ha resuelto 25 años después de los atentados del 11 de septiembre de 2001.

El representante asignado por el gobierno —cuya identidad no fue revelada— y su abogada particular, Annika Conrad, reconocieron que había conocido a bin Laden, el cerebro del 11 de septiembre. Pero sostuvieron que Zubaydah nunca fue miembro del grupo que fundó bin Laden.

Conrad argumentó que Zubaydah no representa ninguna amenaza para la seguridad de Estados Unidos y que ya no se puede justificar su detención. Señaló que Zubaydah debería ser aprobado para su traslado fuera de Guantánamo, lo que pondría en marcha un proceso de varios años que incluye encontrar un país que lo acepte.

---Abogada dice que Zubaydah podría ser vigilado si es liberado Conrad indicó que Zubaydah está dispuesto a aceptar una serie de medidas de seguridad, incluida la vigilancia continua. Añadió que cuenta con soporte económico y personal de su familia, ha rechazado cualquier postura extremista “y simplemente quiere vivir una vida en paz”.

También sostuvo que el fiscal militar principal de las Comisiones Militares, que supervisan a los 15 hombres que aún permanecen detenidos en Guantánamo, ha dicho que es poco probable que Zubaydah sea acusado. La Oficina de Comisiones Militares declinó hacer comentarios.

La abogada de Zubaydah afirmó que, tras más de dos décadas, lo máximo que el gobierno puede ofrecer es una “asociación probable” con bin Laden, y señaló que Zubaydah rechazó una solicitud directa de bin Laden para trabajar para Al Qaeda.

Conrad también citó la tortura que sufrió Zubaydah, al describirlo como “un hombre gravemente lesionado” que perdió su ojo izquierdo y la capacidad de escribir en inglés y que “con frecuencia tiene dificultades para recordar palabras”.

La detención de Zubaydah está siendo revisada por un panel del gobierno integrado por altos funcionarios de defensa, inteligencia y seguridad nacional estadounidenses. La Junta de Revisión Periódica fue creada durante el gobierno de Obama para evaluar a los prisioneros y determinar si podían ser liberados sin representar una amenaza para la seguridad nacional.

El panel de revisión no decidió de inmediato sobre el caso

El panel de revisión no emitió un fallo inmediato el jueves. La transmisión de video en vivo de la parte no clasificada de la audiencia en Guantánamo fue facilitada a periodistas en Fort Meade, una base del Ejército en Maryland.

A los detenidos no se les permite hablar en sus audiencias de revisión, y Zubaydah permaneció en silencio sentado junto a su abogada y el representante del gobierno. Vestido con una chaqueta de traje gris y una corbata gris con diseño, a menudo se presionaba el dedo índice izquierdo contra la sien izquierda o jugueteaba con algo entre las manos. Tenía enfrente un libro gastado.

Los abogados de Zubaydah, Conrad y Ahmed Almudallal, dijeron en un comunicado antes de la audiencia que quizá nunca enfrente cargos.

“Por primera vez en más de dos décadas, el fiscal principal del Ejército cree que es poco probable que nuestro cliente llegue a ser acusado”, afirmaron los abogados. “Este es un cambio importante de circunstancias que justifica que sea autorizado para su traslado”.

Almudallal y Conrad señalaron que Zubaydah no tiene “ninguna intención de participar en actos de violencia contra Estados Unidos en el futuro”.

“Ahora, a los 55 años, está ansioso por volver a conectarse con su familia y vivir el resto de sus días como una persona libre”, manifestaron. “Veinticuatro años en prisión, además de ser el ‘paciente cero’ en el programa de tortura del gobierno de Estados Unidos, han sido castigo suficiente”.

Fue el primero en el programa de ‘interrogatorios reforzados’ de la CIA tras el 11 de septiembre

Se creía que Zubaydah era un miembro de alto rango de Al Qaeda cuando fue capturado en Pakistán en 2002. Palestino nacido en Arabia Saudí, Zubaydah fue torturado en el extranjero antes de ser trasladado a Guantánamo en 2006.

Posteriormente, Estados Unidos retiró la afirmación de que Zubaydah era una de las figuras más importantes de Al Qaeda, aunque ha seguido considerándolo un riesgo para la seguridad. Los abogados de Zubaydah han dicho repetidamente que no era miembro de Al Qaeda y señalan el submarino y otros maltratos que sufrió a comienzos de la década de 2000.

Zubaydah fue la primera persona en el programa de detención e interrogatorios de la CIA tras el 11 de septiembre y fue sometido a lo que hoy se considera ampliamente tortura. Según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, estuvo recluido en prisiones secretas de la CIA en Polonia y Lituania.

Un informe del Senado concluyó que, en un momento dado, Zubaydah fue sometido al submarino más de 80 veces en un mes y estuvo confinado durante más de 11 días en una caja del tamaño de un ataúd, entre una larga lista de otros maltratos.

En 2022, la Corte Suprema desestimó una demanda presentada por Zubaydah, quien buscaba el testimonio de dos excontratistas de la CIA como parte de una investigación sobre el trato que recibió cuando estuvo detenido en Polonia. El tribunal rechazó su caso porque el gobierno sostuvo que ello expondría secretos de Estado, pese a que gran parte de la información ya había sido ampliamente difundida.

En enero, una abogada de Zubaydah indicó que el gobierno británico había aceptado pagar una “suma sustancial” para resolver una demanda según la cual agencias de inteligencia del Reino Unido fueron cómplices de su tortura. La abogada Helen Duffy indicó que el acuerdo confidencial fue simbólica y prácticamente significativo por el “sufrimiento intolerable” que Zubaydah soportó.

Un comité parlamentario británico concluyó en 2018 que los servicios de seguridad e inteligencia del Reino Unido sabían que Zubaydah estaba siendo torturado, pero aun así continuaron proporcionando preguntas para que la CIA se las hiciera, sin buscar garantías sobre su estado.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP