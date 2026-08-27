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Atropello en norte de Francia deja 1 muerto y 10 heridos; detienen al conductor

PARÍS (AP) — Un conductor que embistió deliberadamente con su coche a un grupo de personas en el norte de Francia mató al menos a una persona y dejó a otras 10 heridas, informaron las autoridades.

El incidente, ocurrido el miércoles por la noche en Caen, no está siendo tratado por las autoridades como un atentado terrorista. El alcalde de la ciudad, Aristide Olivier, dijo a la radio local ICI Normandie que el siniestro parecía ser el resultado de “una pelea que se salió de control”.

El principal funcionario regional, el prefecto de Calvados, David Clavière, indicó durante la noche que una persona murió y siete de los 10 heridos estaban en estado crítico.

ICI Normandie reportó que el número de fallecidos había aumentado a dos durante la noche, pero no hubo confirmación oficial inmediata.

El presunto conductor fue detenido, según Clavière, quien señaló que el hombre había nacido en Rusia. Hay una investigación policial en curso.

“Un coche se arrolló a peatones que estaban en la calle frente a la estación de tren”, apuntó Clavière.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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