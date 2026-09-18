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Atentado en mezquita próxima a oficinas policiales deja 7 muertos y más de 30 heridos en Pakistán

PESHAWAR, Pakistán (AP) — Una potente bomba explotó el viernes en una mezquita ubicada cerca de un edificio que alberga oficinas policiales en el noroeste de Pakistán y causó al menos siete muertos y más de 30 heridos, según la policía y rescatistas.

Bilal Faizi, un alto cargo de los servicios de rescate, explicó que el atentado ocurrió en Kohat, un distrito de la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, fronteriza con Afganistán.

La mayoría de los heridos eran fieles, agregó.

Las víctimas fueron trasladadas a un hospital cercano, donde las autoridades declararon el estado de emergencia para atender a los numerosos heridos. La policía local señaló que la explosión fue lo suficientemente potente como para causar graves daños en comercios y viviendas próximas.

Imágenes difundidas en redes sociales mostraban que el techo de la mezquita se había derrumbado. Se veía a rescatistas y residentes sacar a personas heridas de entre los escombros y llevarlas a ambulancias.

Ningún grupo se atribuyó de inmediato la autoría del ataque, pero era probable que las sospechas recayeran sobre el Talibán paquistaní, conocido formalmente como Tehrik-e-Taliban Pakistan o TTP.

En los últimos años, el grupo extremista ha intensificado los ataques contra la policía y la población civil. En 2023, un suicida se cobró la vida de 101 personas en un ataque en el interior de una mezquita en Peshawar, la capital de la provincia de Khyber Pakhtunkhwa.

El grupo es independiente, aunque tiene un fuerte vínculo con el Talibán afgano, que regresó al poder en Kabul en 2021. Pakistán suele acusar a su vecino de refugiar al TTP y de hacer la vista gorda ante ataques insurgentes transfronterizo. El gobierno en Kabul ha negado las acusaciones.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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