Ataques en Crimea podrían multiplicarse si Occidente envía fondos más rápido, dice Ucrania a la AP

El mayor Robert "Magyar" Brovdi en la sala de control durante una operación de largo alcance con vehículos aéreos no tripulados contra posiciones rusas en una ubicación no revelada de Ucrania, el viernes 7 de agosto de 2026. (AP Foto/Dan Bashakov) AP

El mayor Robert “Magyar” Brovdi, uno de los comandantes ucranianos más destacados de una nueva generación de soldados, señaló que sus fuerzas podrían atacar siete veces más objetivos militares en Crimea si el dinero prometido por los aliados occidentales llegara más rápido.

“Crimea es uno de los pilares conceptuales clave en el camino para poner fin a la guerra”, declaró a The Associated Press en una entrevista.

A pesar de esa carencia, la campaña de verano de Ucrania en Crimea ya ha infligido importantes daños: Kiev atacó puentes ferroviarios, depósitos de petróleo e infraestructura eléctrica para interrumpir las líneas de suministro y cegar las defensas antiaéreas rusas mientras los drones vuelan hacia el interior.

Brovdi indicó que sus fuerzas están equipadas apenas al 14% de lo que necesitarían para llevar a cabo la campaña de Crimea a plena capacidad.

Firme creyente en los números desde su vida anterior, cuando dirigía un negocio internacional de comercio de granos, Brovdi se unió como voluntario a la defensa territorial de Ucrania en los primeros días de la guerra. Ascendió con rapidez, al mando de una de las brigadas de drones más eficaces del país, antes de ser designado para liderar una fuerza sin precedentes antes de esta guerra: las Fuerzas de Sistemas No Tripulados de Ucrania.

“No es que la capacidad de producción de los fabricantes ucranianos no nos permita fabricar las cantidades necesarias” de drones, señaló. “Es el problema banal de una financiación que no llega a tiempo, que nuestros socios sí asignan, pero que avanza de manera significativamente más lenta que nuestros planes”.

Un amante de las artes

Devoto mecenas de las artes, el puesto de mando subterráneo de Brovdi se asemeja a un museo, con piezas de arte ucraniano expuestas, incluidas obras de la reconocida pintora Maria Prymachenko, cada una con pequeñas placas que indican sus títulos y un código QR que enlaza a más información. “Por favor, no toque la escultura”, dice un letrero debajo de una pieza.

Las obras se encuentran frente a un telón de fondo de decenas de pantallas que transmiten imágenes en vivo del frente, junto con datos en tiempo real que impulsan las decisiones en el campo de batalla. Los soldados pueden tomar buen café, elegir un libro, hacer ejercicio o descansar en cápsulas para dormir: una cultura que se siente más cercana a una oficina de Silicon Valley que a una sala de guerra.

Trabajan las 24 horas para intentar impedir que Crimea funcione como plataforma de despliegue para el ejército ruso, explicó Brovdi, cuyo nombre clave, Magyar, alude a sus raíces étnicas húngaras en Zakarpatia, la región del oeste de Ucrania que limita con Hungría.

Señaló un indicio de avance: en cuatro recientes andanadas rusas de misiles a gran escala desde la península, se lanzaron en total solo cinco misiles, una caída que atribuyó a la destrucción sistemática de las defensas antiaéreas rusas en el lugar. La AP no pudo verificar de manera independiente esa afirmación.

Para abrir esa “ventana” que permita a los drones atacar la península sin ser derribados en masa, sus fuerzas destruyeron más de 300 activos de defensa antiaérea en los últimos meses: sistemas tierra-aire, estaciones de radar y equipos de guerra electrónica.

La metáfora de la ventana lo lleva a una digresión sobre algo personal: le encanta dormir con una ventana abierta, un placer que ya casi no tiene por ser uno de los hombres más buscados por Rusia, que pasa la mayor parte del tiempo en búnkeres subterráneos.

Expulsar a Rusia de Crimea

Gran parte del equipo de defensa antiaérea ruso de la era soviética funciona con la red eléctrica, lo que constituye una de las razones por las que la infraestructura eléctrica de Crimea se ha convertido en un objetivo recurrente. Los soldados rusos quedan “ciegos”, con apenas ametralladoras y fusiles, sostuvo. La táctica también ha afectado el acceso a la electricidad de los civiles, y Brovdi comentó que en dos ocasiones se disculpó públicamente ante los ucranianos que viven en Crimea por las interrupciones.

Dondequiera que la conectividad de Starlink alcance a través de Crimea, sus fuerzas ahora pueden destruir incluso el objetivo más fuertemente defendido usando un promedio de apenas tres drones, combinando municiones con distintas características y ojivas según lo que se esté atacando. Describió los ataques como deliberadamente calibrados —municiones diferentes para el pilar de un puente que para un camión cisterna de combustible o un tren en movimiento— y afirmó que sus fuerzas evitan atacar infraestructura civil.

“Crear condiciones que hagan imposible que cualquier tipo de capacidad militar… permanezca allí hará que Crimea deje de ser interesante… como plataforma de despliegue militar”, expresó.

Ucrania también trabaja para desmantelar el papel de Crimea como base naval, un golpe a la presencia de Rusia cerca de las fronteras de la OTAN, añadió.

Los primeros resultados de la campaña no se han hecho públicos, dijo Brovdi. Pero cerca de dos semanas después de iniciada la ofensiva, que comenzó a finales de junio, señaló que la inteligencia ucraniana indicó que las autoridades rusas habían ordenado a todos los mandos militares y servicios de seguridad que se reubicaran fuera de la península, junto con una orden encubierta de retirar archivos secretos y obras de arte. La AP no pudo verificar de manera independiente ese relato.

Amenazas desde Rusia

Mientras tanto, Rusia trabaja para contrarrestar la ventaja de Ucrania. Está instalando sistemas de interferencia a una escala que, en cierta medida, degradará la conectividad de Starlink, afirmó Brovdi.

Rusia también construye su propio sistema de comunicaciones satelitales para rivalizar con Starlink, indicó. “Esto es un riesgo para todo el planeta”, advirtió Brovdi, “porque una dictadura obtendrá acceso a información en todo el globo”.

También mencionó otras amenazas que enfrenta Ucrania. La concentración de drones Shahed a reacción, que son mucho más difíciles de derribar para Ucrania, ha aumentado dos veces y media en las últimas semanas, aseguró.

El ejército ruso actualmente puede disparar una salva simultánea de 77 misiles balísticos y de crucero, dijo, y planea aumentar esa cifra a 200. Ese es uno de los puntos más vulnerables de Ucrania, ya que el país se está quedando sin interceptores para el Patriot fabricado en Estados Unidos, el único sistema que Ucrania tiene en su arsenal contra misiles balísticos, lo que significa que decenas de los disparados por Rusia en andanadas masivas logran pasar y alcanzar sus objetivos.

“Aunque solo consigan la mitad de eso, todo estará volando hacia nosotros”, afirmó Brovdi. La única manera de reducir el número, sostuvo, es atacar cada instalación involucrada en la producción de esos misiles, lo que subraya la importancia de los ataques ucranianos de largo alcance en lo profundo del territorio ruso.

El plan de Ucrania para Wildberries

Ucrania ha atacado cada vez más a Wildberries, el mayor mercado en línea de Rusia, a veces descrito como la respuesta del país a Amazon, y Brovdi lo mencionó como un objetivo.

“Wildberries es, ante todo, una plataforma de suministro: es el intendente de la guerra”, señaló, y apuntó que la empresa opera una sección dedicada a vender bienes para el ejército ruso.

El Kremlin ha negado que el sitio abastezca al ejército ruso y ha acusado a Ucrania de atacar objetivos civiles. Rusia ataca instalaciones logísticas y de comercio minorista ucranianas con regularidad.

Al mismo tiempo, dijo, los ataques contra la cadena minorista buscan hacer que los rusos comunes sientan la guerra de manera directa, con la esperanza de que el deseo resultante de ponerle fin pueda pesar sobre la capacidad de Rusia para seguir combatiendo.

Brovdi se negó a dar un calendario para la campaña contra Wildberries, y se limitó a decir que los ataques continuarán “hasta que le resulte imposible recuperarse rápidamente”.

“En última instancia, Wildberries es, perdonen la expresión, una adicción al juego del consumo”, afirmó, y argumentó que perder el acceso a la plataforma —como las restricciones en redes sociales— crea una intromisión en la vida personal que la mayoría de los rusos percibe.

“Resultó ser un sensor sensible del confort de la enorme población de Rusia: personas que se consideran completamente intocadas por las acciones del país agresor”, manifestó.

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Los periodistas de AP Vasilisa Stepanenko, en el este de Ucrania, y Volodymyr Yurchuk, en Kiev, contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP