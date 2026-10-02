Ataques aéreos rusos paran el tránsito en tres puentes de Kiev en nueva táctica de desestabilización

Un edificio residencial, con daños causados por un ataque con drones rusos, en Kiev, Ucrania, el 2 de octubre de 2026. (AP Foto/Evgeniy Maloletka) AP

Mientras, el máximo representante diplomático de Ucrania afirmó que las autoridades han recibido propuestas independientes para una tregua parcial con Rusia por parte de Estados Unidos, India, Turquía y Egipto. Las iniciativas contemplan detener los ataques contra la infraestructura energética —que han provocado escasez de combustible en Rusia y apagones en Ucrania— y contra el transporte marítimo en el mar Negro, necesario para llevar las vitales exportaciones de grano a los mercados mundiales.

Los ataques rusos que forzaron el cierre total o parcial de tres de los seis puentes viales de Kiev causaron atascos y parecían ser una nueva táctica en la campaña del Kremlin para atormentar a los residentes en la capital. Antes, Rusia había atacado bloques de apartamentos, almacenes de supermercados, gasolineras y centros de datos, entre otros objetivos, en una escalada de ataques.

La guerra aérea se ha intensificado en los últimos meses, mientras los combates a lo largo del frente de aproximadamente 1.250 kilómetros que serpentea por el norte, el este y el sur del país están prácticamente estancados. Rusia invadió a su vecino hace más de 4 años y medio, y no hay señales concretas de que pueda llegar a alcanzarse un acuerdo de paz.

Ucrania, por su parte, ha logrado este año algunos avances contra el ejército ruso, que supera al de Kiev en tamaño, de acuerdo con el Instituto para el Estudio de la Guerra.

Las fuerzas rusas perdieron el control de casi 300 kms cuadrados (116 millas cuadradas) entre marzo y septiembre, señaló el centro de estudios con sede en Washington en un reporte el jueves por la noche. Además, el ejército ruso sufrió más de 46.000 bajas en septiembre, el peor dato mensual en lo que va de año, agregó. No dijo cuántos soldados ucranianos fallecieron o resultaron heridas.

Rusia disparó más de un centenar de aviones no tripulados contra Ucrania durante la noche, y alcanzó Kiev y otras ocho regiones, dijo el presidente del país, Volodymyr Zelenskyy. Casi la mitad de los drones eran del tipo propulsado por reactor, que son especialmente difíciles de frenar, agregó.

Zelenskyy afirmó que un dron impactó en un edificio residencial de gran altura en Kiev y causó un muerto. Se reportó que al menos cuatro personas resultaron heridas en otros lugares.

El mandatario reiteró su llamado a que los países extranjeros cierren las lagunas en las sanciones internacionales contra Rusia y añadan más restricciones a su comercio. Los drones y misiles rusos dependen “de manera crítica” de componentes importados, aseveró.

“En realidad, cada dron ruso puede detenerse justo en la línea de producción”, escribió Zelenskyy en una publicación en X.

Ucrania también ha bombardeado Rusia con los drones y misiles de largo alcance que produce ahora, golpeando plantas de productos militares y refinerías de petróleo.

El Ministerio de Defensa ruso dijo el viernes que sus defensas antiaéreas derribaron durante la noche 646 drones ucranianos sobre regiones rusas, la Crimea ocupada y los mares de Azov y Negro.

Una persona resultó herida en Volgogrado, una región del suroeste de Rusia, de acuerdo con el gobernador, Andrei Bocharov. El operativo tuvo como objetivo “infraestructura industrial”, señaló, sin ofrecer más detalles.

Kiev, listo para tregua sobre ataques a energía y mar Negro

El ministro de Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, declaró que las propuestas de tregua parcial presentadas a Kiev por cuatro países eran la primera vez que India se ofrecía a intervenir.

India intenta equilibrar sus vínculos con Rusia frente a las crecientes alianzas que mantiene con Estados Unidos y con otras potencias occidentales. Un nuevo paquete de sanciones de Washington a Moscú podría imponer aranceles de hasta el 100% a Nueva Delhi como gran importador de petróleo ruso.

Sybiha dijo que Kiev estaba lista para aceptar un alto el fuego si frena los ataques rusos a la red eléctrica ucraniana —así como los ataques ucranianos a refinerías de petróleo rivales— y contra los buques de carga que exportan grano y otros productos agrícolas a través del mar Negro.

“Estamos listos para un alto el fuego en energía y en el mar Negro, pero solo en esa combinación. Energía y un alto el fuego en el mar Negro”, dijo Sybiha a reporteros el jueves, en comentarios embargados hasta el viernes.

Reiteró la oferta de Ucrania de un alto el fuego incondicional en la línea del frente. Pero Moscú ha rechazado detener los combates alegando que debe acordarse un acuerdo de paz integral, no una tregua temporal.

Rusia acumula misiles balísticos, dice Ucrania

Según Sybiha, Ucrania está solicitando unos 300 misiles Patriot a países socios porque los servicios de inteligencia estiman que Rusia cuenta con alrededor de 600 misiles balísticos en sus reservas y puede producir hasta 140 misiles balísticos por mes.

Los sistemas de defensa antiaérea Patriot, fabricados en Estados Unidos, pueden defender misiles balísticos —que vuelan rápido y descienden en picada—, pero escasean debido a la guerra con Irán.

Ucrania necesita más fondos y rápido, dice canciller

Ucrania necesita financiamiento con urgencia para contratar la producción futura de drones, de modo que el suministro no se interrumpa al comienzo del próximo año, dijo Sybiha.

Kiev enfrenta un déficit presupuestario proyectado de alrededor de 27.000 millones de dólares este año, aunque la Unión Europea ha prometido ayudar a cubrir sus necesidades financieras y a reforzar su defensa.

Rusia también enfrenta desafíos económicos y financieros debido al elevado gasto militar y la deuda.

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Hatton informó desde Lisboa, Portugal.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP