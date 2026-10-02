Ataque a piloto de FlyDubai en pleno vuelo pone la seguridad aérea bajo escrutinio

Haim Lazarovich, un pasajero israelí que iba en el vuelo de Flydubai que tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudí, a su llegada al aeropuerto internacional Ben Gurion, cerca de Tel Aviv, Israel, el 30 de septiembre de 2026. (AP Foto/Ariel Schalit) AP

El copiloto presuntamente apuñaló al capitán en la cabina antes de que los pasajeros intervinieran durante el vuelo FZ1073 de FlyDubai, que despegó de Dubái, Emiratos, con 182 personas —incluidos ocho miembros de la tripulación— a bordo hacia Tel Aviv, Israel, el miércoles.

El avión realizó un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudí y el incidente está siendo investigado por autoridades saudíes, emiratíes e israelíes, con la asistencia de Estados Unidos y Omán en los esfuerzos por determinar la causa.

“Hasta este suceso, la posibilidad de una amenaza originada por un piloto o un miembro de la tripulación no se consideraba un escenario probable. Tradicionalmente, las medidas de seguridad se han centrado mucho más en los pasajeros y en su equipaje”, afirmó Eyal Hulata, exasesor de seguridad nacional de Israel. “Eso probablemente cambiará ahora y los miembros de la tripulación estarán sujetos a controles más estrictos”.

Los protocolos de seguridad de Israel se centran en gran medida en las aerolíneas nacionales y en los vuelos que salen del Aeropuerto Internacional Ben Gurion. Un posible talón de Aquiles está en el extranjero, donde los procedimientos para los vuelos con destino a Israel varían y son más difíciles de supervisar para las autoridades israelíes.

El Aeropuerto Internacional de Dubái, el más transitado del mundo en cuanto a tráfico internacional de pasajeros, ha construido parte de su atractivo en torno a una reputación de seguridad en una región volátil, sostuvo Philip Baum, profesor visitante de seguridad de la aviación en la Universidad de Coventry, Reino Unido.

“Son muy conscientes del hecho de que, un poco como Israel en muchos aspectos, no pueden permitirse que ocurra un atentado terrorista en un vuelo que salga de allí”, apuntó.

Controles a pilotos y previos al vuelo no son uniformes en todo el mundo

Los investigadores no han identificado públicamente el objeto utilizado para apuñalar al capitán del vuelo ni dijeron si se introdujo en el avión o procedía del interior de la aeronave.

Los controles previos a volar a las tripulaciones deberían, por lo general, “reflejar muy fielmente los que pasa un pasajero”, aunque los procedimientos de seguridad varían en todo el mundo, explicó Dave Komendat, asesor principal de seguridad en la firma de gestión de riesgos International SOS y exdirector de seguridad de Boeing.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró el jueves que el país tiene acuerdos de larga data con aerolíneas extranjeras para impedir la llegada de pilotos de naciones que no mantienen relaciones diplomáticas con Israel.

Las autoridades israelíes han descrito al copiloto de FlyDubai como ciudadano de Omán. Israel y Omán no tienen relaciones diplomáticas formales, lo que plantea dudas acerca de cómo el sospechoso terminó en el vuelo con destino a Tel Aviv.

“Obviamente, aquí había una laguna. Y nos estamos ocupando de eso”, dijo Netanyahu durante una entrevista el jueves en “Fox and Friends”, de la televisora estadounidense Fox News Channel.

La Organización de Aviación Civil Internacional establece estándares básicos de verificación y licencias para pilotos, y los reguladores nacionales y las aerolíneas pueden imponer requisitos adicionales.

El experto en seguridad aérea Menachem Bachrach indicó que Israel depende en gran medida de gobiernos y aerolíneas extranjeras para que verifiquen los antecedentes de sus tripulaciones, y que el incidente del miércoles podría apuntar a un incumplimiento más que una falla en los procedimientos.

“Antes de que nos apresuremos a reforzar a seguridad, yo diría que es probable que alguien no haya seguido los protocolos”, manifestó.

Investigadores buscarán señales de alerta y revisarán gestión de llamado de auxilio

La aerolínea israelí El Al evalúa periódicamente la aptitud de sus pilotos para volar, mientras que otras empresas podrían hacerlo con menos frecuencia, dijo Arik Arad, presidente de la consultora de ciberseguridad aeronáutica CYVIATION y exjefe de seguridad de la compañía en el aeropuerto Ben Gurion.

Las tripulaciones suelen someterse a controles previos a la contratación, pruebas de drogas y evaluaciones médicas recurrentes, añadió apuntando que los investigadores querrán saber si otros colegas habían reportado con anterioridad preocupaciones acerca del copiloto y, de ser así, cómo respondió la aerolínea.

Es probable que investigadores en Emiratos e Israel revisen también las respuestas a las señales de socorro del avión de FlyDubai después de una pronunciada pérdida de altitud.

Una persona que escuchó las comunicaciones con los controladores aéreos contó que un miembro de la tripulación del vuelo reportó un secuestro y solicitó ambulancias. En un primer momento, las autoridades de Arabia Saudí y Jordania se negaron a autorizar el aterrizaje de la avión, agregó la persona, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada a informar a la prensa.

El tripulante convenció finalmente a las autoridades saudíes para permitir que la aeronave aterrizara en el Aeropuerto Internacional Príncipe Sultán bin Abdulaziz, en la ciudad de Tabuk.

Las normas internacionales de aviación establecen que los países deben brindar la máxima asistencia y prioridad a los aviones que enfrentan un secuestro u otra “interferencia ilícita”. Pero el tratado subyacente de 1944 —el Convenio sobre Aviación Civil Internacional—, solo exige que un país proporcione asistencia “en la medida en que lo considere factible”, lo que lo convierte en una “obligación relativamente flexible”, explicó Vincent Correia, codirector del Instituto de Derecho Aéreo y Espacial de la Universidad McGill.

En la práctica, las directrices de la Organización de Aviación Civil Internacional sobre aeronaves secuestradas puede entrar en conflicto con los intereses nacionales, dijo Justin Green, un abogado de Nueva York especializado en derecho internacional de la aviación.

“Cada nación es soberana y tiene autoridad para determinar lo que ocurre en su espacio aéreo y en sus aeropuertos, por lo que pueden priorizar sus intereses de seguridad por encima de la seguridad de los pasajeros y la tripulación de un avión”, indicó Green. “En un incidente terrorista, la nación puede temer que los terroristas utilicen el avión como arma, como el 11 de septiembre. Supongo que, con la guerra en curso, las naciones de la zona estarán en un nivel de alerta bastante alto y eso pudo haber influido en sus negativas iniciales”.

La práctica estándar en una emergencia grave es que el avión aterrice lo antes posible en la pista adecuada más cercana, “independientemente de la nacionalidad, el plan de vuelo o la política”, afirmó John Gradek, director del Programa de Gestión de Aviación de McGill.

Gradek subrayó que aún no está claro el motivo por el que el aparato de FlyDubai hizo un giro de 180 grados al cruzar al espacio aéreo jordano antes de dirigirse hacia el suroeste, a Tabuk. No es inusual que las tripulaciones eviten el aeropuerto más cercano en favor de uno mejor equipado para satisfacer las necesidades de un avión, indicó.

Cabinas aisladas, fundamentales en la seguridad aérea durante 25 años

Netanyahu manifestó que el herido capitán del vuelo salvó la aeronave y a las 182 personas a bordo al resistir los ataques del copiloto el tiempo suficiente para abrir la puerta de la cabina del 737, lo que permitió que los pasajeros redujeran al sospechoso y que otros tripulantes de FlyDubai tomaran los mandos y aterrizaran el avión.

Las puertas de las cabinas de pilotaje se reforzaron y cerraron con llave en todo el mundo tras los ataques del 11 de septiembre de 2001 para impedir la entrada de intrusos. El incidente de FlyDubai, y accidentes previos causados por pilotos que querían quitarse la vida, ponen de manifiesto el riesgo cuando se trata de una amenaza interna.

“La propia industria necesita reconocer que la puerta de la cabina —aunque se instaló por razones muy comprensibles para evitar un secuestro suicida por parte de un pasajero— también ha creado una fortaleza a la que los buenos no pueden acceder para detener a un individuo descontrolado, ya sea un secuestrador o un miembro de la tripulación descontrolado”, señaló Baum.

El personal de las aerolíneas conoce mejor los puntos débiles de la seguridad en la aviación y puede ganarse la confianza de los trabajadores de seguridad con los que se encuentran regularmente, dijo Matthew Borie, director de inteligencia de Osprey Flight Solutions, cuya empresa asesora a aerolíneas sobre amenazas a los vuelos.

“Desafortunadamente, si alguien de dentro con malas intenciones quiere llevar a cabo algo así, puede que en realidad sea quien mejor sabe dónde están los puntos más vulnerables y cómo superarlos”, advirtió Borie.

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Yamat informó desde Las Vegas, Nevada, y Marcel desde Nueva York. Los periodistas de The Associated Press Jill Lawless en Londres, Sam Mednick en Tel Aviv, Israel, y Josh Funk en Omaha, Nebraska, contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP