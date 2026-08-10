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Ataque de drones ucranianos deja 12 muertos en la ciudad rusa de Nizhnekamsk, según autoridades

Un ataque con drones ucranianos contra la ciudad rusa de Nizhnekamsk dejó 12 muertos y 39 heridos el lunes, informaron las autoridades de la región de Tartaristán.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, habla durante una conferencia de prensa con su homólogo serbio, Aleksandar Vucic, en el Palacio de Serbia, en Belgrado, Serbia, el sábado 8 de agosto de 2026. (AP Foto/Darko Vojinovic)
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, habla durante una conferencia de prensa con su homólogo serbio, Aleksandar Vucic, en el Palacio de Serbia, en Belgrado, Serbia, el sábado 8 de agosto de 2026. (AP Foto/Darko Vojinovic) AP
Rescatistas combaten un incendio en un edificio residencial y en varios autos después de un ataque ruso con bomba planeadora en Zaporiyia, Ucrania, el lunes 10 de agosto de 2026. (AP Foto/Kateryna Klochko)
Rescatistas combaten un incendio en un edificio residencial y en varios autos después de un ataque ruso con bomba planeadora en Zaporiyia, Ucrania, el lunes 10 de agosto de 2026. (AP Foto/Kateryna Klochko) AP

La ciudad fue objeto de un ataque “masivo” con drones dirigido contra instalaciones industriales y civiles la mañana del lunes, según el servicio de prensa del jefe de Tartaristán, Rustam Minnikhanov.

Nizhnekamsk está a unos 1.200 kilómetros al este de la frontera con Ucrania. Alberga una refinería de petróleo y ya ha sido atacada anteriormente.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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