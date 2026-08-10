Ataque de drones ucranianos deja 12 muertos en la ciudad rusa de Nizhnekamsk, según autoridades

La ciudad fue objeto de un ataque “masivo” con drones dirigido contra instalaciones industriales y civiles la mañana del lunes, según el servicio de prensa del jefe de Tartaristán, Rustam Minnikhanov.
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Un ataque con drones ucranianos contra la ciudad rusa de Nizhnekamsk dejó 12 muertos y 39 heridos el lunes, informaron las autoridades de la región de Tartaristán.
La ciudad fue objeto de un ataque “masivo” con drones dirigido contra instalaciones industriales y civiles la mañana del lunes, según el servicio de prensa del jefe de Tartaristán, Rustam Minnikhanov.
Nizhnekamsk está a unos 1.200 kilómetros al este de la frontera con Ucrania. Alberga una refinería de petróleo y ya ha sido atacada anteriormente.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
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