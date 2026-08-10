Ataque de drones ucranianos deja 12 muertos en la ciudad rusa de Nizhnekamsk, según autoridades

Compartir en:









El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, habla durante una conferencia de prensa con su homólogo serbio, Aleksandar Vucic, en el Palacio de Serbia, en Belgrado, Serbia, el sábado 8 de agosto de 2026. (AP Foto/Darko Vojinovic) AP Rescatistas combaten un incendio en un edificio residencial y en varios autos después de un ataque ruso con bomba planeadora en Zaporiyia, Ucrania, el lunes 10 de agosto de 2026. (AP Foto/Kateryna Klochko) AP

La ciudad fue objeto de un ataque “masivo” con drones dirigido contra instalaciones industriales y civiles la mañana del lunes, según el servicio de prensa del jefe de Tartaristán, Rustam Minnikhanov.

Nizhnekamsk está a unos 1.200 kilómetros al este de la frontera con Ucrania. Alberga una refinería de petróleo y ya ha sido atacada anteriormente.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP