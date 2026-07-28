Astros aprovechan colapso de Angelinos y anotan 4 en la 9na para ganar 6-4

Compartir en:









LaMonte Wade, Jr. (31), de los Astros de Houston, reacciona después de recibir una base por bolas con la casa llena que impulsó la carrera de la ventaja contra los Angelinos de Los Ángeles en la novena entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el lunes 27 de julio de 2026, en Anaheim, Calif. (AP Foto/Scott Strazzante) AP

Los Astros reaccionaron en su último turno al bate con un hit, dos bases por bolas, dos errores y dos bateadores golpeados para propinarles a los Angelinos su novena derrota de la temporada cuando estaban arriba después de ocho entradas.

Houston perdía 4-0 después de tres, pero Taylor Trammell conectó un jonrón por segundo juego consecutivo y por quinta vez en la temporada para recortar la diferencia a 4-1 en la cuarta.

El dominicano Jeremy Peña pegó un doble abriendo la octava ante Ryan Zeferjahn, con lo que extendió su racha de hits a nueve juegos. El cubano Yordan Álvarez conectó un sencillo impulsor para poner la pizarra 4-2.

El dominicano José Fermin (3-2) golpeó a Trammell con un lanzamiento para abrir la novena. Christian Walker conectó un sencillo y Trammell anotó para el 4-3 cuando el segunda base Vaughn Grissom dejó pasar entre las piernas el rodado de Lucas Spence que podía convertirse en doble play, en un costoso error.

Sam Bachman entró y consiguió un out antes de otorgarle base por bolas intencional a Alvarez para llenar las bases. Bachman rozó al mexicano Isaac Paredes con un lanzamiento para empatar el juego, y Wade recibió base por bolas para darle la ventaja a Houston. Alvarez anotó la carrera final cuando el venezolano José Altuve llegó a base por un error defensivo de Bachman.

Cristian Javier (1-1) relevó a Blubaugh y ponchó a siete en cinco entradas en blanco para llevarse la victoria. Josh Hader dio dos bases por bolas en la novena antes de conseguir su 13er salvamento.

___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP