Aston Villa y Chelsea dejan puntos en la Liga Premier tras empatar

MANCHESTER, Inglaterra (AP) — La lucha del Aston Villa por el título de la Liga Premier recibió un golpe el sábado tras empatar 1-1 en casa ante el Leeds, que pelea por evitar el descenso.

Tammy Abraham del Aston Villa celebra tras anotar el primer gol de su equipo durante su partido de fútbol de la Liga Premier inglesa contra el Leeds United en Birmingham, Inglaterra, el sábado 21 de febrero de 2026. (Peter Byrne/PA vía AP)
El Villa necesitó un gol del empate en el minuto 88 del suplente Tammy Abraham para rescatar un punto — pero la igualdad significa que el equipo de Unai Emery podría quedar aún más rezagado respecto de Arsenal y Manchester City, en la cima de la clasificación.

El City, segundo, juega contra Newcastle en el partido posterior del sábado y el líder Arsenal visita a Tottenham el domingo.

Chelsea también fue frenado con un empate 1-1 por otro equipo que lucha por la permanencia, el Burnley.

El empate del Villa lo deja a siete puntos del Arsenal y prolongó su irregular racha reciente, con apenas una victoria en cuatro partidos de liga.

Pudo haber sido peor después de que Aton Stach adelantara al Leeds con un tiro libre en el minuto 31.

Abraham, fichado en enero procedente del Besiktas, ingresó en el 75 y empató a quemarropa para anotar su primer gol en la Liga Premier desde su llegada a Villa Park.

El Leeds está siete puntos por encima de la zona de descenso.

Chelsea, golpeado por un gol tardío

Zian Flemming marcó en el 93 en Stamford Bridge para rescatar un empate para el Burnley, penúltimo de la tabla.

El gol de Joao Pedro en el minuto 4 parecía que iba a ser suficiente para el equipo local, que se quedó con 10 hombres cuando Wesley Fofana fue expulsado en el 72.

El punto subió al Chelsea al cuarto puesto — por encima del Manchester United por diferencia de goles, aunque con un partido más. Pero la carrera por la clasificación a la Liga de Campeones podría quedar aún más apretada al final del fin de semana, ya que ahora el Liverpool tiene la oportunidad de igualar en puntos al Chelsea si vence al Nottingham Forest el domingo.

El United juega contra Everton el lunes.

Brighton vence a Brentford

La aspiración del Brentford de meterse en la Liga de Campeones sufrió un revés tras perder 2-0 en casa ante el Brighton.

Los goles de Diego Gómez y Danny Welbeck dejaron al Brighton en control antes del descanso en el Gtech Community Stadium.

El Brentford está a cinco puntos de los puestos de Liga de Campeones.

James Robson está en https://x.com/jamesalanrobson

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

