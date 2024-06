AP Fotos: Las mejores fotos de la semana en América Latina

Un niño migrante corre por el albergue Oasis de Paz del Espíritu Santo Amparito, donde migrantes duermen en el piso sobre colchonetas, el 7 de junio de 2024, en Villahermosa, México. (AP Foto/Félix Márquez) Copyright 2024. The Associated Press. All rights reserved

Un niño desciende en rappel sobre un tramo del río Esequibo valiéndose de una cuerda de un buque anclado, el 9 de junio de 2024, en Parika, Guyana. (AP Foto/Ramón Espinosa) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Dos personas con paraguas caminan por una vía peatonal en un día lluvioso, el 13 de junio de 2024, en Santiago, Chile. (AP Foto/Matías Basualdo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Manifestantes antigubernamentales chocan con la policía frente al Congreso mientras los legisladores debaten proyectos de ley sobre reformas económicas e impositivas propuestos por el presidente Javier Milei, el 12 de junio de 2024, en Buenos Aires, Argentina. (AP Foto/Gustavo Garello) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una mujer que es pariente de un prisionero en huelga de hambre corea consignas durante una manifestación contra las condiciones en las cárceles y la lentitud de los procesos judiciales, mientras la policía impide que los inconformes bloqueen la Avenida Bolívar, el 12 de junio de 2024, en Caracas, Venezuela. (AP Foto/Ariana Cubillos) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Manifestantes propalestinos bailan la danza folklórica dabke del Levante durante una protesta contra los ataques israelíes sobre Gaza, el 8 de junio de 2024, en Santiago, Chile. (AP Foto/Esteban Félix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una vendedora ríe mientras trabaja en un mercado legal de hojas de coca el 18 de abril de 2024, en La Paz, Bolivia. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un contingente de maestros marcha hacia el Congreso para protestar contra una iniciativa gubernamental de reformas educativas que está siendo sopesada por los legisladores, en el primer día de una huelga magisterial, el 12 de junio de 2024, en Bogotá, Colombia. (AP Foto/Fernando Vergara) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Osos hormigueros juegan en las instalaciones del parque de fauna silvestre Selva Teneek, donde algunos animales reciben atención por estrés debido al calor en medio de una ola de calor y sequía, el 8 de junio de 2024, en Ciudad Valles, México. (AP Foto/Mauricio Palos) Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.

Jofra Archer de Inglaterra lamenta una oportunidad perdida de poner out a Travis Head de Australia durante un partido de cricket en la Copa Mundial T20 de la ICC en Kensington Oval, el 8 de junio de 2024, en Bridgetown, Barbados. (AP Foto/Ricardo Mazalán) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved