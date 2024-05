AP Fotos: Las mejores fotos de la semana en América Latina

Madonna (izquierda, con una máscara) y el cantante brasileño Pabllo Vittar ondean una bandera de Brasil durante los ensayos de un concierto de la gira The Celebration Tour, en Río de Janeiro, el 3 de mayo de 2024. Madonna cerró su gira un día más tarde con un multitudinario concierto gratuito en la playa de Copacabana. (AP Foto/Bruna Prado) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Huellas crean una silueta de corazón en un campo de rugby cubierto de nieve, en Santiago, Chile, el 8 de mayo de 2024. (AP Foto/Matías Basualdo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El portero Guido Herrera, del Talleres de Argentina, celebra el tanto de su compañero Gustavo Bou - el tercero del equipo - en un partido del Grupo B de la Copa Libertadores contra el Ecuador de Barcelona, en el estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba, Argentina, el 8 de mayo de 2024. (AP Foto/Nicolás Aguilera) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un agente de policía se ajusta el casco en un aparte de una manifestación antigubernamental contra la escasez de comida en comedores benéficos y las reformas económicas propuestas por el presidente, Javier Milei, en Buenos Aires, Argentina, el 7 de mayo de 2024. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un niño juega con un aro en el Teatro Nacional donde se refugian familias desplazadas por la violencia de las bandas, en Puerto Príncipe, Haití, el 9 de mayo de 2024. (AP Foto/Ramón Espinosa) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El estadio Beira-Río, inundado tras las intensas lluvias caídas en Porto Alegre, en el estado de Río Grande do Sul, Brasil, el 7 de mayo de 2024. (AP Foto/Carlos Macedo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un hombre camina por una zona inundada por los fuertes aguaceros, en Porto Alegre, Río Grande do Sul, Brasil, el 3 de mayo de 2024. (AP Foto/Carlos Macedo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Residentes descansan en un gimnasio convertido en albergue para los afectados por las inundaciones causadas por las fuertes lluvias caídas en Canoas, en el estado de Río Grande do Sul, Brasil, el 8 de mayo de 2024. (AP Foto/Carlos Macedo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El cuerpo de un hombre muerto a balazos, en un charco de sangre en el vecindario de Petion-Ville, Puerto Príncipe, Haití, el 3 de mayo de 2024. (AP Foto/Ramón Espinosa) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El sol sale por entre las nevadas montañas de los Andes, en Santiago, Chile, el 8 de mayo de 2024. (AP Foto/Esteban Félix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El presidente de Bolivia, Luis Arce, llega acompañado de una llama a un evento para celebrar que la ONU nombró 2024 el Año Internacional de los Camélidos, en La Paz, Bolivia, el 7 de mayo de 2024. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved