AP Fotos: Las mejores fotos de la semana en América Latina

Cecilia Morel, la viuda del expresidente de Chile Sebastián Piñera (centro), abrazada por familiares mientras recibe los restos de su esposo en el aeropuerto de Santiago, Chile, el 7 de febrero de 2024. Piñera, de 74 años, falleció en la víspera cuando el helicóptero que pilotaba cayó en un lago por el mal tiempo. (AP Foto/Esteban Félix)

Aminta Guerra visita lo que queda de su vivienda tras un letal incendio forestal que afectó al vecindario de El Olivar, en Viña del Mar, Chile, el 5 de febrero de 2024. Los incendios dejaron más de 100 muertos, decenas de desaparecidos y miles de casas arrasadas. (AP Foto/Esteban Félix)

Un residente huye de un incendio en Viña del Mar, Chile, el 3 de febrero de 2024. Los letales incendios se originaron en la víspera en el extremo oriental del balneario costero. (AP Foto/Esteban Félix)

Seguidores del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, celebran su reelección horas después del cierre de los centros de votación en San Salvador, El Salvador, el 4 de febrero de 2024. (AP Foto/Moises Castillo)

Dos reclusas bañan a un golden retriever en el primer día de actividad de un centro para mascotas en la cárcel de mujeres de Obrajes, en La Paz, Bolivia, el 6 de febrero de 2024. En el centro, bautizado como "La perruqueria", se ofrecen servicios de cuidado de las mascotas a bajo costo. (AP Foto/Juan Karita)

Fiesteros bailan en el "Cordao do Boitata", una fiesta callejera previa al inicio oficial del Carnaval, en Río de Janeiro, Brasil, el 4 de febrero de 2024. (AP Foto/Silvia Izquierdo)

El skater Christoper Melgar observa a las fuerzas de seguridad durante una protesta por la falta de comida que afecta a las cocinas benéficas, en Buenos Aires, Argentina, el 8 de febrero de 2024. (AP Foto/Rodrigo Abd)

Indígenas purepecha celebran la ceremonia del "Fuego nuevo", que marca el inicio del nuevo año basándose en un antiguo calendario lunar, en Ocumicho, en el estado mexicano de Michoacan, justo antes de la medianoche del 1 de febrero de 2024. (AP Foto/Eduardo Verdugo)

Cubiertos en un lodo oscuro de los pies a la cabeza, Manuel Hernández y su esposa Josefina se ríen en la orilla de la laguna Las Salinas, en Chilca, Perú, el 3 de febrero de 2024. Las Salinas es una laguna rica en sal y otros minerales. (AP Foto/Martín Mejía)

El actor Timothee Chalamet posa para un selfie mientras firma autógrafos durante un evento para promocionar el estreno de la película "Duna: Parte dos", en la Ciudad de México, el 6 de febrero de 2024. (AP Foto/Marco Ugarte)