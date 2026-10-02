americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Arzobispo de Buenos Aires advierte que el papa León XIV encontrará una Argentina pobre y dividida

BUENOS AIRES (AP) — El arzobispo de Buenos Aires afirmó el viernes que el papa León XIV encontrará en su visita de noviembre a Argentina un país herido por la pobreza, las divisiones políticas y la violencia verbal.

El papa León XIV asiste al acto Un millón de niños rezando el rosario en la Gruta de Lourdes, en los Jardines del Vaticano, el jueves 1 de octubre de 2026. (Foto AP/Andrew Medichini)
El papa León XIV asiste al acto "Un millón de niños rezando el rosario" en la Gruta de Lourdes, en los Jardines del Vaticano, el jueves 1 de octubre de 2026. (Foto AP/Andrew Medichini) AP

La advertencia de Jorge García Cuerva se produjo en vísperas de la peregrinación de miles de fieles a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, el principal templo católico argentino donde el pontífice oficiará una misa en el marco de su viaje al país entre el 8 y el 11 de noviembre.

La visita del papa de origen estadounidense —la primera que hace un líder de la Santa Sede desde los años 80— se enmarca en una gira que incluye a Uruguay y Perú.

“El papa se va a encontrar con una Argentina dividida... donde la descalificación y la intolerancia están a la orden del día, donde duele el porcentaje muy grande de hermanos que lo están pasando mal, de hermanos muy pobres desde hace muchos años”, afirmó García Cuerva a periodistas al término de la celebración de una misa en Buenos Aires.

El recorrido del pontífice en la patria de su predecesor Francisco incluye las ciudades de Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján. Robert Prevost se reunirá con el presidente Javier Milei, celebrará misas masivas y visitará una cárcel y un hogar para personas con discapacidades, entre otras actividades.

García Cuerva recalcó que Argentina “está en crisis desde hace muchos años” y elogió a sus habitantes “que no bajan los brazos, que siguen luchando para salir adelante”.

“Eso va a ser manifestado mañana, cuando un millón de personas vuelva a apostar por la unidad y caminemos todos a la casa de María en Luján”, dijo sobre la peregrinación que partirá el sábado al templo dedicado a la Virgen de Luján, la patrona de Argentina, situado a unos 75 kilómetros de Buenos Aires. Este peregrinaje se celebra todos los años y congrega a decenas de miles de personas.

García Cuerva ha advertido en otras ocasiones sobre el clima político crispado en Argentina y criticado las agresiones verbales difundidas en las redes sociales por allegados y seguidores del mandatario.

También ha criticado el impacto de las políticas de austeridad de Milei en ceremonias religiosas señalando que el país “sangra de inequidad” y que el gobierno está alejado “de la gente de pie”.

En septiembre, el Instituto Nacional de Estadística y Censos reportó que la pobreza aumentó en el primer semestre del año y afecta al 32,3% de la población. En el segundo semestre de 2025 había sido de 28,2%, el nivel más bajo de los últimos ocho años.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El primer ministro de Dinamarca, Mette Frederiksen, centro, el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, derecha, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la ceremonia de firma de un acuerdo de seguridad entre los tres países, en la sede de las Naciones Unidas, el martes 22 de septiembre de 2026. (Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix vía AP)

Trump firma acuerdo entre EEUU, Dinamarca y Groenlandia para reforzar la seguridad en el Ártico

Destacados del día

RÉCORD: EEUU envió a Cuba 3,2 millones de barriles de combustible en un solo mes

RÉCORD: EEUU envió a Cuba 3,2 millones de barriles de combustible en un solo mes

ANNA BENSI ANTES DE ENTRAR A JUICIO EN CUBA: No somos criminales, queremos que Cuba sea libre

ANNA BENSI ANTES DE ENTRAR A JUICIO EN CUBA: "No somos criminales, queremos que Cuba sea libre"

TRUMP ELOGIA A MARCO RUBIO Y DESTACA SU PAPEL FRENTE A CUBA: Es un maestro; miren lo que hace

TRUMP ELOGIA A MARCO RUBIO Y DESTACA SU PAPEL FRENTE A CUBA: "Es un maestro; miren lo que hace"

Policías miran a una escuela dañada por un ataque ruso de dron en Kiev, Ucrania, el jueves 1 de jueves de octubre de 2026. (AP Foto/Evgeniy Maloletka)

Un dron ruso impacta una escuela en Kiev mientras Moscú intensifica su campaña aérea contra Ucrania

Una tienda busca personal en Schaumburg, Illinois, el 16 de septiembre del 2026. (AP foto/Nam Y. Huh)

Solicitudes de desempleo en EEUU en su nivel más bajo desde mediados de julio

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter