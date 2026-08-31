Arsenal vuelve a ganar y Malen brilla en Italia. Roma marca 4 otra vez

El delantero del Atalanta, Gianluca Scamacca (derecha), disputa el balón con el defensa del Bolonia, Eivind Helland (izquierda), durante el partido de fútbol de la Serie A entre el Atalanta y el Bolonia en Bérgamo, Italia, el lunes 31 de agosto de 2026. (Spada/LaPresse vía AP) AP

Osasuna derrotó 1-0 a Getafe para continuar su arranque invicto en La Liga, mientras que Atalanta tuvo que esperar hasta el último minuto para conseguir el gol que venció a Bologna en la Serie A.

En la Serie A, Donyell Malen elevó su cuenta de la temporada a cinco goles en dos partidos, mientras Roma visitó a Lecce y ganó 4-0.

Malen, quien anotó un triplete en la victoria inaugural de Roma sobre Fiorentina, tenía a Roma arriba 2-0 a mitad del primer tiempo, y Matias Soulé añadió el tercero antes del descanso. Rodrigo Mora completó la goleada a los 20 minutos del segundo tiempo, mientras Roma afirmaba temprano sus credenciales de aspirante al título.

El resultado, una segunda victoria consecutiva por 4-0 para el club de la capital, llevó a Roma a la cima de la Serie A tras dos partidos.

Más tarde, Atalanta se impuso por la mínima ante Bologna gracias a un gol en el tiempo añadido de Lazar Samardžić.

Ninguno de los dos equipos convenció en un encuentro discreto, y no fue sino hasta el tiempo añadido que el disparo de larga distancia de Samardžić se coló junto al guardameta de Bologna.

El resultado fue duro para Bologna y lo dejó sin puntos después de dos partidos.

Atalanta se metió entre los cinco primeros, uno de seis clubes con puntaje perfecto.

Arsenal gana en una noche histórica para Arteta

En Inglaterra, el campeón vigente Arsenal firmó un conocido triunfo 1-0, ya que el gol de Bukayo Saka en el minuto 59 aseguró los tres puntos en Aston Villa.

Villa sufre tras una serie de salidas de alto perfil en las últimas semanas, y le costó generar impacto. Terminó por segundo partido consecutivo sin registrar un disparo a puerta.

El equipo de Unai Emery seguía sin puntos tras dos partidos, mientras su homólogo Mike Arteta celebró su partido número 250 en la Liga Premier en el banquillo de Arsenal. Arteta se mostró satisfecho de ver a su equipo convertirse en uno de apenas cuatro conjuntos ingleses en sumar el máximo de puntos en sus dos primeros encuentros.

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FUENTE: AP