Arsenal vence a Crystal Palace en penales y avanza a semifinales de la Copa de la Liga

LONDRES (AP) — Arsenal se enfrentará a Chelsea en las semifinales de la Copa de la Liga Inglesa después de vencer a Crystal Palace 8-siete en penales tras un empate 1-uno en el tiempo reglamentario el martes.

Los jugadores del Arsenal celebran tras ganar en una tanda de penaltis el juego de fútbol de los cuartos de final de la Copa de la Liga de Inglaterra entre el Arsenal y el Crystal Palace en Londres, el martes 23 de diciembre de 2025. (AP Photo/Kin Cheung)
Kepa Arrizabalaga detuvo el tiro de Maxence Lacroix para asegurar la victoria en la tanda de penales en el Emirates Stadium.

Un autogol de Lacroix en el minuto 80 había dado la ventaja a Arsenal antes de que Marc Guehi igualara para el Palace en el tiempo de descuento.

Manchester City jugará contra el campeón defensor Newcastle en la otra semifinal.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

