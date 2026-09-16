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Armani elige a Dario Vitale para Emporio y accesorios a un año de la muerte de Giorgio Armani

ROMA (AP) — Armani nombró el miércoles a Dario Vitale como director creativo de Emporio Armani y de Giorgio Armani Accessories, un primer paso en la reorganización creativa del grupo de moda un año después de la muerte del fundador Giorgio Armani.

ARCHIVO - Giorgio Armani recibe aplausos tras presentar su colección de moda masculina Emporio para la temporada otoño-invierno 2007-2008, durante la Semana de la Moda Masculina de Milán, en Milán, Italia, el lunes 15 de enero de 2007. (Foto AP/Luca Bruno, archivo)
ARCHIVO - Giorgio Armani recibe aplausos tras presentar su colección de moda masculina Emporio para la temporada otoño-invierno 2007-2008, durante la Semana de la Moda Masculina de Milán, en Milán, Italia, el lunes 15 de enero de 2007. (Foto AP/Luca Bruno, archivo) AP

Vitale, un veterano del sector de la moda que pasó unos 15 años en Miu Miu, se incorpora a Armani tras salir de Versace.

En un comunicado, Armani manifestó que el nombramiento de Vitale marcaba el “comienzo de un nuevo capítulo” para la marca y “abre un diálogo entre innovación e identidad”.

Giorgio Armani, una figura definitoria del prêt-à-porter de lujo italiano, murió en septiembre de 2025 a los 91 años.

La sobrina del diseñador y jefa de diseño de moda femenina, Silvana Armani, y el veterano diseñador de moda masculina Leo Dell’Orco continúan su legado creativo en las colecciones principales de Armani. Emporio Armani es la línea para quienes visten de manera más juvenil.

La colección debut de Vitale en Versace en septiembre de 2025 fue un regreso colorido y a toda máquina al Versace abiertamente sexualizado de las décadas de 1980 y 1990. Sin embargo, Vitale dejó la casa tras solo una temporada. Prada, empresa matriz de Miu Miu, adquirió Versace en diciembre.

El testamento de Armani instruyó a sus herederos a vender una participación del 15% de la empresa —que incluye la etiqueta Emporio Armani, así como Armani/Casa y Armani Hotels— dentro de los 18 meses posteriores a su muerte.

FUENTE: AP

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