Argentina y España jugarán la Finalissima en Qatar en marzo

MADRID (AP) — Los campeones continentales España y Argentina disputarán la Finalissima masculina en Qatar en marzo.

Los jugadores argentinos Lionel Messi y Rodrigo De Paul saludan al público en Mumbai, India, el domingo 14 de diciembre de 2025. (AP Foto/Rafiq Maqbool) AP

La CONMEBOL y la UEFA oficializaron el jueves el partido entre los monarcas de la Copa América 2024 y la Eurocopa 2024.

Se escenificará en el Estadio Lusail, mismo escenario donde Lionel Messi comandó hace tres años a la Albiceleste para conquistar su tercera Copa Mundial al vencer en la final a Francia en una tanda de penales.

La cita enfrentará a las actuales número uno y dos del ranking mundial de la FIFA a escasos tres meses del Mundial en Estados Unidos, México y Canadá.

Argentina es el actual campeón de la Finalissima. Se consagró en la última edición en 2022 tras vencer a Italia 3-0 en el Estadio de Wembley en Londres.

Argentina también la ganó en 1993 al vencer a Dinamarca por penales, la última vez que se jugó la final antes de 2022.

Francia se llevó el título en la otra edición, imponiéndose ante Uruguay en 1985.

“Este partido emblemático es más que una competición", declaró el presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez. "Es un símbolo de cooperación y respeto entre confederaciones, y una oportunidad para que los aficionados disfruten de un acontecimiento verdaderamente histórico”.

Su contraparte de la UEFA, Aleksander Ceferin, manifestí que el partido “simboliza la unión de dos continentes futbolísticos y demuestra el alcance global de nuestro deporte en un encuentro de enorme prestigio”.

Argentina y España se han enfrentado en 11 ocasiones, con seis victorias para la Albiceleste y cuatro para la Roja.

La última vez que se midieron fue también tres meses antes de un Mundial —el de Rusia 2018— con España endosándole una goleada 6-1 a Argentina en un amistoso disputado en el estadio Metropolitano de Madrid.

