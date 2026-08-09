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Argentina: Huracán gana el clásico ante San Lorenzo con dos goles de Jordy Caicedo

Por HERNÁN ÁLVAREZ (AP) — Con un doblete del ecuatoriano Jordy Caicedo, Huracán ganó el clásico por 2-0 ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro el domingo por la cuarta fecha del Torneo Clausura del fútbol argentino.

Caicedo anotó a los 45+1 y a los 56 minutos. A los 61, el guardameta azulgrana, Orlando Gill, vio la roja.

Los blancos consiguieron un gol clave en el final del primer tiempo y lograron liquidarlo en el segundo. Con 10, se le hizo muy difícil el trámite del partido a los sanlorencistas.

Con este resultado, el historial en el profesionalismo (desde 1931) quedó con 182 partidos jugados. 81 victorias azulgranas, 54 empates y 47 triunfos quemeros.

Huracán logró ganar su derby como visitante por segunda vez en el siglo. La primera vez había sido el 9 de diciembre de 2001.

La racha quemera invicta en el clásico se extendió a ocho cotejos.

El primer tiempo fue deslucido. Como en otros derbis, la expectativa de un encuentro entretenido no se cumplió. En los últimos minutos de la primera parte, los visitantes se acercaron al área rival con mayor peso ofensivo.

En ese contexto, llegó el tanto de Caicedo. Un centro desde la izquierda fue cabeceado por Juan Bisanz. El portero local, Orlando Gill, dio rebote y el delantero ecuatoriano convirtió con una patada descendente en el área chica.

Jordy Caicedo volvió a anotar por segunda vez en el complemento. Facundo Kalinger habilitó al goleador que definió de primera al ángulo superior más lejano.

El ecuatoriano festejó de manera provocadora esta anotación y provocó la reacción de los jugadores locales. El arquero Gill fue expulsado por conducta violenta a los 61. José Devecchi debió entrar para defender el arco local.

Más tarde se disputaban estos encuentros: Gimnasia y Esgrima (La Plata)-Barracas Central, Defensa y Justicia-Newell’s Old Boys, Argentinos Juniors-Racing.

Tigre derrotó por 1-0 a River Plate el sábado en un eslabón más de una racha negativa histórica de los millonarios. River está último en su grupo, sin puntos y sin goles a favor. En tanto, Boca Juniors y Vélez Sarsfield empataron 1-1 en la cancha de Huracán.

Otros resultados: Rosario Central 2, Aldosivi 1; Independiente Rivadavia 2, Estudiantes (Río Cuarto) 1 (viernes); Atlético Tucumán 1, Sarmiento 2; Deportivo Riestra 2, Estudiantes 0; Independiente de Avellaneda 0, Platense 1, Instituto 1, Gimnasia (Mendoza) 0 (sábado).

Próximos partidos: Banfield-Belgrano, Unión-Central Córdoba (lunes); Talleres-Lanús (martes).

Posiciones: Grupo A: Vélez 10 puntos; Instituto 9; Riestra, Independiente, Gimnasia (M), 6; Boca 5; Newell’s, Unión, Defensa, Platense 4; Talleres, Estudiantes (LP), Lanús, San Lorenzo, Central Córdoba 3.

Grupo B: Argentinos, Barracas 9 puntos; Ind. Rivadavia, Huracán Ros. Central, Tigre 7; Gimnasia (LP), Sarmiento 6; Atl. Tucumán 5; Banfield, Belgrano, Racing, Estudiantes (RC) 4; Aldosivi 1; River 0.

FUENTE: AP

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