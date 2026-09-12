Arabia Saudí tiene pocas opciones ante crecientes amenazas de Irán y sus aliados

Esta imagen, tomada de un video sin fecha difundido el miércoles 9 de septiembre de 2026 por la Oficina de Medios de Ansar Allah —el brazo mediático de los rebeldes hutíes de Yemen—, muestra el humo de una explosión después de lo que los hutíes dijeron fue un ataque contra fuerzas respaldadas por Arabia Saudí en la provincia de Jawf, en el este de Yemen. (Oficina de Medios de Ansar Allah vía AP) AP

Es un escenario de pesadilla para Arabia Saudí, y ha sembrado el nerviosismo en los mercados globales.

El aliado más importante de los saudíes, Estados Unidos, se ha mostrado impredecible y, en ocasiones, poco fiable. El presidente estadounidense, Donald Trump, parece reacio a ampliar una guerra ya impopular y estancada en Oriente Medio antes de las elecciones al Congreso. Para Irán, el avance de los rebeldes y el cierre del oleoducto incrementan la presión económica global, mientras su control sobre el estrecho de Ormuz se ha debilitado.

Michael Ratney, exembajador de Estados Unidos en Arabia Saudí, afirmó que los últimos acontecimientos son “increíblemente frustrantes” para el reino.

“A pesar de su antipatía hacia los iraníes, esta es una guerra que nunca pidieron; les generaba una gran aprensión. Y una vez que empezó, todos sus (…) peores escenarios comenzaron a hacerse realidad”, señaló Ratney.

El gobierno saudí no respondió a una solicitud de comentarios. Pero un funcionario del país, que no estaba autorizado a informar a la prensa y habló bajo condición de anonimato, indicó que el reino se defendería y trabajaría con sus socios, incluido Estados Unidos, para garantizar la libertad de navegación en el mar Rojo.

El príncipe heredero y gobernante de facto de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, lleva años intentando construir un Oriente Medio muy diferente, con amplios cambios sociales y económicos destinados a transformar el reino ultraconservador en un centro global de negocios dentro de una región más próspera e integrada.

Esos esfuerzos sufrieron importantes reveses con el ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre de 2023, que desencadenó una guerra tras otra. Cuando Estados Unidos e Israel atacaron a Irán el 28 de febrero, la República Islámica respondió con ataques con misiles y drones contra Arabia Saudí y otros estados del golfo Pérsico, y prácticamente cerró el estrecho de Ormuz, bloqueando sus exportaciones de petróleo y gas y sacudiendo la economía mundial.

Arabia Saudí evitó algunos de los peores efectos canalizando su petróleo a través de la península arábiga hasta el mar Rojo, desde donde podía exportarse a Europa a través del oleoducto SUMED de Egipto y el canal de Suez, o a Asia mediante una ruta que pasa por el estrecho de Bab el-Mandeb y va hacia el océano Índico.

Pero las tensiones con los hutíes se reavivaron en julio, lo que llevó a los rebeldes a declarar un bloqueo del transporte marítimo saudí y a reanudar los ataques a gran escala por primera vez en cuatro años.

En los últimos dos días, los hutíes han tomado la ciudad portuaria de Mokha y una isla del mar Rojo que estaban en manos de fuerzas del gobierno yemení respaldado por Riad, lo que refuerza la capacidad de los rebeldes para bloquear los envíos saudíes a través de Bab el-Mandeb.

Arabia Saudí dijo que el viernes cerró el oleoducto que va desde los principales yacimientos petrolíferos del este hasta el mar Rojo, en el oeste, debido a ataques con drones desde Irak, donde Irán respalda a poderosas milicias. Funcionarios regionales contaron recientemente a The Associated Press que los hutíes han ayudado a las milicias iraquíes a lanzar ataques.

La ofensiva hutí ya ha provocado un desplome de las exportaciones saudíes de petróleo a Asia, de los alrededor de 3,4 millones de barriles diarios en junio a apenas 128.000 en agosto, aunque este mes se habían recuperado algo hasta los 700.000, según las cifras recopiladas por Kpler, que monitorea el comercio global.

Los saudíes tienen pocas opciones

Arabia Saudí ha combatido contra los hutíes durante años desde 2015, pero sus aliados lograron pocos avances sobre el terreno. El conflicto se cobró la vida de unas 150.000 personas, según estimaciones, y en ocasiones dejó a Yemen al borde de la hambruna antes de un alto el fuego en 2022.

“Arabia Saudí ha pasado varios años intentando dejar atrás el conflicto de Yemen y centrarse en la transformación económica y la estabilidad regional”, apuntó Neil Quilliam, experto en Oriente Medio de Chatham House.

“Los recientes avances hutíes aumentan la presión sobre Riad para que responda, pero cada opción disponible conlleva costos significativos y resultados inciertos”, agregó.

Los saudíes podrían intensificar su respuesta militar e intentar expulsar a los hutíes, pero eso prolongaría el conflicto y conduciría a ataques rebeldes aún más intensos contra la infraestructura energética del reino, explicó Sherwan Hindreen Ali, responsable de investigación sobre Oriente Medio en ACLED, un grupo que supervisa conflictos.

“El reino ya se enfrentó a esto en el pasado, pero el armamento hutí es ahora más sofisticado que entonces, y es probable que los saudíes tengan menos misiles interceptores disponibles como resultado del conflicto entre Estados Unidos e Irán”, añadió.

Los saudíes también podrían buscar una solución diplomática, ya sea con los hutíes o con sus patrocinadores en Teherán.

Pero los rebeldes han exigido que se levante un bloqueo encabezado por Riad, lo que les permitiría reforzarse mucho más a largo plazo, e Irán tiene poco interés en estabilizar la región sin obtener concesiones importantes por parte de Estados Unidos.

La ayuda de Washington podría no llegar

Durante décadas, Arabia Saudí y otros estados del golfo Pérsico han dependido de las garantías de seguridad de Estados Unidos. Estas se han visto mermadas con Trump en la Casa Blanca, que no respondió durante su primer mandato cuando un ataque en 2019, reivindicado por los hutíes, dejó temporalmente fuera de servicio la mitad del suministro de petróleo saudí.

En febrero, Estados Unidos se unió a Israel para atacar a Irán sin consultar a sus aliados del golfo, y desde entonces ha tenido dificultades para defenderlos de los ataques iraníes.

Trump lanzó el año pasado una campaña aérea contra los hutíes en respuesta a ataques anteriores contra el transporte marítimo en el mar Rojo vinculados a la guerra en Gaza. Pero esta vez, las fuerzas estadounidenses mantienen un fuerte despliegue alrededor del estrecho de Ormuz, donde bloquean a Irán e intentan impedir ataques contra la navegación.

Los combates han puesto a prueba visiblemente al ejército de Estados Unidos y han reducido las reservas de interceptores sofisticados.

La guerra también es profundamente impopular en Estados Unidos y ha erosionado el apoyo a Trump después de que el mandatario prometiera mantener el país al margen de las guerras en Oriente Medio. Iniciar otra campaña militar en Yemen podría agravar las dificultades de políticos republicanos en reñidas contiendas a la Cámara de Representantes y el Senado.

La Casa Blanca no respondió a una solicitud de comentarios sobre si planea intervenir en Yemen.

Hablando de manera más general sobre la guerra con Irán el jueves, Trump restó importancia a la idea de aumentar la presión militar, como han sugerido algunos halcones en Estados Unidos. “Tal vez no lo haga por la elección”, declaró a “The Ingraham Angle”, de la televisora Fox News.

Ratney, el exembajador estadounidense, comentó que sería difícil para los saudíes alcanzar sus objetivos sin un apoyo constante de Washington, como el que tuvieron en otros momentos de su lucha contra los hutíes.

“Según entiendo en este momento, la Casa Blanca no está entusiasmada con involucrarse”, apuntó.

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El periodista de The Associated Press Aamer Madhani contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP