Antonelli sigue siendo el más rápido en Madrid antes de la clasificación del GP de España

El británico Lando Norris de McLaren celebra la pole tras la calificación para el Gran Premio de España el 12 de septiembre del 2026. (AP Foto/Bernat Armangue) AP

El italiano Andrea Kimi Antonelli de la escudería Mercedes maniobra su auto durante la segunda práctica del Gran Premio de Madrid el viernes 11 de septiembre del 2026. (AP Foto/Manu Fernandez) AP

La última sesión de prácticas estuvo marcada por dos banderas rojas tras los accidentes del piloto de Ferrari Lewis Hamilton y del piloto de Haas Oliver Bearman.

La clasificación, que se disputaba horas más tarde, probablemente será crucial de cara a la carrera del domingo, ya que el circuito urbano híbrido —que debuta con el regreso de la F1 al área de la capital española tras más de cuatro décadas— ofrece pocas oportunidades de adelantamiento.

Antonelli, que venía de una épica remontada para ganar el Gran Premio de Italia, registró un tiempo de 1 minuto, 32.797 segundos con su Mercedes.

El compañero de Hamilton en Ferrari, Charles Leclerc, fue el segundo más rápido, a casi dos décimas de segundo de Antonelli. Los McLaren de Oscar Piastri y Lando Norris terminaron tercero y cuarto, respectivamente.

Luego se ubicó Max Verstappen, de Red Bull, por delante del compañero de Antonelli en Mercedes, George Russell, quien fue el más rápido en la primera sesión de prácticas.

Antonelli, de 20 años, que lidera la clasificación de pilotos 66 puntos por delante de Russell, fue el más veloz en la segunda sesión.

Hubo algunos otros incidentes en la última sesión de prácticas: Alex Albon rozó el muro y su compañero en Williams, Carlos Sainz, apenas evitó golpear la barrera después de no poder girar en una curva.

El accidente de Hamilton provoca bandera roja

Hamilton se fue de largo en la última curva tras bloquear las ruedas y se estrelló cuando no había transcurrido ni media hora de la sesión de prácticas de una hora, lo que obligó a sacar la primera bandera roja y provocó una larga demora mientras intentaban restaurar las barreras de seguridad.

Hamilton, que recientemente ha tenido desacuerdos con Ferrari, cuestionó inicialmente la petición del equipo de que detuviera el auto dañado en lugar de regresar al garaje, después de dar marcha atrás para reincorporarse a la pista. Su alerón delantero se rompió y quedó enredado debajo del neumático delantero derecho.

En uno de los intercambios por radio, Hamilton afirmó: “Los autos vienen... puedo volver”, aparentemente intentando convencer al equipo de que podía regresar al pit lane con el auto dañado. Finalmente estacionó en una zona segura junto a la pista y se perdió el resto de la sesión.

La práctica terminó con otra bandera roja debido al fuerte accidente de Bearman, quien aparentemente perdió el control después de rozar el muro.

El circuito Madring, de 5,4 kilómetros (3,3 millas), y que es la pista que más recientemente se incorporó al calendario de la F1 después del debut de Las Vegas en 2023, ha estado dando a los pilotos muy poco margen de error.

El Gran Premio de España regresa a la región de Madrid por primera vez en 45 años. Se disputó en el circuito del Jarama, en las afueras de la capital, en 1981. El trazado de Jerez de la Frontera, en el sur de España, albergó carreras de 1986 a 1990, y en 1994 y 1997. Barcelona ha estado acogiendo carreras en España en los últimos años. Madring firmó un contrato con la F1 hasta 2035.

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FUENTE: AP